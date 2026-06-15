பயணிகள் கவனத்திற்கு... நெல்லை, செந்தூர் எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் சேவையில் மாற்றம்

திருநெல்வேலி யார்டில் மறுசீரமைப்பு பணி நடைபெறுவதால் தாம்பரம் அந்தியோதயா, நெல்லை, செந்தூர் ஆகிய எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில்களின் சேவையில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளன.
அதன்படி நாகர்கோவிலில் இருந்து தாம்பரத்துக்கு வரும் 21, 22, 23 மற்றும் 25 முதல் 30-ந் தேதி வரை பிற்பகல் 3.50 மணிக்கு புறப்பட வேண்டிய அந்தியோதயா விரைவு ரெயில் நாகர் கோவில்-திண்டுக்கல் இடையே பகுதி ரத்து செய்யப்படுகிறது. இந்த ரெயில் திண்டுக்கலில் இருந்து இரவு 8.35 மணிக்கு புறப்படும்.
தாம்பரத்தில் இருந்து-நாகர்கோவிலுக்கு வரும் 20, 21, 22, மற்றும் 24 முதல் 9-ந் தேதி வரை இரவு 10.40 மணிக்கு புறப்படும் அந்தியோதயா விரைவு ரெயில், திண்டுக்கல்- நாகர்கோவில் வரை பகுதி ரத்து செய்யப்படும். இந்த ரெயில் திண்டுக்கல்லில் நிறுத்தப்படும். எழும்பூரில் இருந்து திருநெல்வேலிக்கு வரும் 26, 27, 28, 29 ஆகிய தேதியில் 8.50 மணிக்கு புறப்படும் நெல்லை எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில், வாஞ்சி மணியாச்சி -திருநெல்வேலி இடையே பகுதி ரத்து செய்யப்படும். திருநெல்வேலியில் இருந்து எழும்பூருக்கு வரும் 27, 28, 21 ஆகிய தேதியில் இரவு 8.50 மணிக்கு இயக்கப்படும் நெல்லை எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில், திருநெல்வேலி- வாஞ்சி மணியாச்சி இடையே பகுதி ரத்து செய்யப்படும். இந்த ரெயில் வாஞ்சி மணியாச்சியில் இருந்து இரவு 9.11 மணிக்கு புறப்படும்.
எழும்பூரில் இருந்து திருச்செந்தூருக்கு வரும் 26, 27, 28, 29 ஆகிய தேதிகளில் மாலை 4 மணிக்கு புறப்படும் செந்தூர் எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் விருதுநகர்- திருச்செந்தூர் இடையே பகுதி ரத்து செய்யப்படுகிறது.
திருச்செந்தூரில் இருந்து எழும்பூருக்கு வரும் 27, 28, 29, 30 ஆகிய தேதிகளில் இரவு 8.45 மணிக்கு இயக்கப்படும் செந்தூர் விரைவு எக்ஸ்பிரஸ் திருச்செந்தூர் -விருதுநகர் இடையே பகுதி ரத்து செய்யப்படும். இந்த ரெயில் விருதுநகரில் இருந்து இரவு 11.35 மணிக்கு புறப்படும்.
தாம்பரத்தில் இருந்து கன்னியாகுமரிக்கு வரும் 28, 29 ஆகிய தேதிகளில் இரவு 7:30 மணிக்கு புறப்படும் அதிவிரைவு எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் விருதுநகர்-கன்னியாகுமரி இடையே பகுதி ரத்து செய்யப்படும் என்று தெற்கு ரெயில்வே தெரிவித்துள்ளது.