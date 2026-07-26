நட்சத்திர ஹோட்டல், பார்களுக்கான FL3 உரிமம் புதுப்பிக்க மீண்டும் வாய்ப்பு: தமிழக அரசு தகவல்!

தமிழ்நாட்டில் உள்ள நட்சத்திர ஹோட்டல்கள், கிளப்புகள் மற்றும் சுற்றுலா விடுதிகளில் இயங்கும் பார்களில் மதுபான விற்பனை செய்வதற்கான 'FL 3 உரிமத்தைப்' புதுப்பிக்கத் தவறவிட்ட உரிமையாளர்களுக்குத் தமிழ்நாடு மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வுத் துறை மீண்டும் ஒரு வாய்ப்பு வழங்கியுள்ளது.
தமிழ்நாடு மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வுத் துறையின் விதிமுறைகளின்படி, நட்சத்திர ஹோட்டல்கள் மற்றும் சுற்றுலா விடுதிகளில் மதுபானங்களை விற்பனை செய்ய அளிக்கப்படும் FL 3 உரிமங்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் மார்ச் 31-ஆம் தேதியுடன் முடிவடைகின்றன. 2026-2027-ஆம் நிதியாண்டிற்காக இந்த உரிமத்தை ஏப்ரல் 1-ஆம் தேதிக்கு முன்பாகப் புதுப்பிக்க வேண்டும்.
நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலக்கெடுவுக்குள் உரிமத்தைப் புதுப்பிக்க விண்ணப்பிக்கத் தவறிய நட்சத்திர ஹோட்டல் உரிமையாளர்களுக்கு, உரிய அபராதக் கட்டணத்துடன் மீண்டும் புதுப்பித்துக் கொள்ள அரசு வாய்ப்பளித்துள்ளது.
தகுதியுள்ள உரிமையாளர்கள் தமிழ்நாடு மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வுத் துறையின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் https://renew-fl-license.cpe.tn.gov.in வாயிலாக ஆன்லைனில் விண்ணப்பம் மற்றும் கட்டணத்தைச் செலுத்திப் புதுப்பித்துக் கொள்ளலாம். நட்சத்திர அந்தஸ்து பெற்ற தனியார் ஹோட்டல்கள், சுற்றுலா வளர்ச்சி கழக விடுதிகள் மற்றும் அனுமதி பெற்ற கிளப் பார்கள் ஆகியவற்றிற்கு இது பொருந்தும்.
ஆன்லைனில் விண்ணப்பித்த பிறகு, அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் மதுவிலக்கு ஆயத்தீர்வுத்துறை உதவி ஆணையர் மூலம் நேரடி கள ஆய்வு நடத்தப்படும். அனைத்து தீயணைப்புத் துறை சான்றிதழ், உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் தடையில்லாச் சான்றிதழ் மற்றும் கட்டிட அனுமதி ஆவணங்கள் சரியாக இருக்கும் பட்சத்தில், கணினி வழியே டிஜிட்டல் கையொப்பமிட்ட புதுப்பித்தல் சான்றிதழ் வழங்கப்படும்.
தமிழ்நாட்டிற்கு வருகை தரும் உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டுச் சுற்றுலாப் பயணிகளின் வசதியை கருத்தில் கொண்டும், சுற்றுலாத் துறையின் வருவாயை மேம்படுத்தும் நோக்கிலும், நிலுவையில் உள்ள உரிமங்களைப் புதுப்பித்துக் கொள்ள இந்த கூடுதல் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.