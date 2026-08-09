தமிழக செய்திகள்

பெண்களை பற்றி யார் தவறாக பேசினாலும் கைது செய்ய வேண்டும்: விஷால்

நமது அரசியல் களத்தில் பெண்களைப் பற்றி தவறாகப் பேசும் அனைவருக்கும் தண்டனை கிடைக்க வேண்டும்.
Vishal Backs Udhayanidhi Arrest
Equal Action for All Who Misbehave with Women: Vishal Backs Udhayanidhi Arrest
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விவசாய போராட்டத்தின்போது இரட்டை அர்த்தத்தில் ஆபாசமாக பேசிய குற்றச்சாட்டின் பேரில், தமிழக எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கைது செய்யப்பட்ட நிலையில், இந்த கைது நடவடிக்கையை நடிகர் விஷால் நியாயப்படுத்தியுள்ளார்.

திரையுலகில் உள்ள பெண்களைப் பற்றி தகாத கருத்துக்களைத் தெரிவிக்கும் அனைவர் மீதும் இதேபோன்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் விஷால் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

நடிகர் விஷால் பேட்டி

இதுகுறித்து நடிகர் விஷால் அளித்த பேட்டியில், “அரசியல் சூழல்களில் இதுபோன்ற சம்பவங்கள் நடக்கின்றன. எனவே, உதயநிதிக்கு என்ன நடந்ததோ அதே போன்ற தண்டனை, நமது அரசியல் களத்தில் பெண்களைப் பற்றி தவறாகப் பேசும் அனைவருக்கும் கிடைக்க வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன்.

யூடியூபில் இன்னும் பலர் இருக்கிறார்கள்; நமது பெண் சமூகத்தைப் பற்றி வெளிப்படையாக பேசி, தரம் தாழ்ந்த முறையில் தாக்கி பேசும் இன்னும் பலரும் இருக்கிறார்கள். எனவே, அவர்களுக்கும் அதே போன்ற அணுகுமுறை இருக்க வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன்” என்று அவர் கூறினார்.

கைது நடவடிக்கை

முன்னதாக தமிழக சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின், தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் காவிரி ஆற்று உரிமைப் போராட்டத்தின் போது சில இரட்டை அர்த்தங்கள் கொண்ட கருத்தை தெரிவித்ததற்காக கைது செய்யப்பட்டார்.

இந்த கைது நடவடிக்கைக்கு பதிலளித்த உதயநிதி ஸ்டாலின், தனது கருத்துக்கள் தவறாகப் புரிந்துகொள்ளப்பட்டதாகவும், அவை எந்தவொரு தனிநபரையும் குறிவைக்காமல் அரசின் செயல்பாடுகளை நோக்கியே இருந்ததாகவும் தெரிவித்திருந்தார்.

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