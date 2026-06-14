தவெக ஆட்சியில் 8 பட்டியலின அமைச்சர்கள்.. இதற்கு முன் நடந்திருக்கிறதா?- ஆதவ் அர்ஜுனா

மதுராந்தகத்தில் மாற்றுக் கட்சியினர் தவெகவில் இணைந்த விழாவில் அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா பேசினார்.
அப்போது அவர் கூறியதாவது:-
தவெக ஆட்சியில் 8 பட்டியலின அமைச்சர்கள் உள்ளனர்; இதற்கு முன் நடந்திருக்கிறதா?; சமூக நீதி என சொல்லக்கூடிய திமுக எந்த இடத்தில் ஆட்சி அதிகாரத்தை பகிர்ந்தது?
தேர்தலுக்கு முன்பாக MGR-க்கு என்ன கொடுமை செய்தார்களோ அதை போல முதல்வர் விஜய்க்கும் செய்தது திமுக.
கவர்ச்சியால் வெற்றி பெற்றோம் என சொல்கிறார் திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின், 50 வருட அரசியல்வாதி உங்களுக்கு ஏன் அந்த கவர்ச்சி இல்லை?
இவ்வாறு அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.