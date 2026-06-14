தமிழக செய்திகள்

தவெக ஆட்சியில் 8 பட்டியலின அமைச்சர்கள்.. இதற்கு முன் நடந்திருக்கிறதா?- ஆதவ் அர்ஜுனா

50 வருட அரசியல்வாதி உங்களுக்கு ஏன் அந்த கவர்ச்சி இல்லை?
TN Minister Adhav Arjuna
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மதுராந்தகத்தில் மாற்றுக் கட்சியினர் தவெகவில் இணைந்த விழாவில் அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா பேசினார்.

அப்போது அவர் கூறியதாவது:-

தவெக ஆட்சியில் 8 பட்டியலின அமைச்சர்கள் உள்ளனர்; இதற்கு முன் நடந்திருக்கிறதா?; சமூக நீதி என சொல்லக்கூடிய திமுக எந்த இடத்தில் ஆட்சி அதிகாரத்தை பகிர்ந்தது?

தேர்தலுக்கு முன்பாக MGR-க்கு என்ன கொடுமை செய்தார்களோ அதை போல முதல்வர் விஜய்க்கும் செய்தது திமுக.

கவர்ச்சியால் வெற்றி பெற்றோம் என சொல்கிறார் திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின், 50 வருட அரசியல்வாதி உங்களுக்கு ஏன் அந்த கவர்ச்சி இல்லை?

இவ்வாறு அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

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