இந்தியா

World Environment Day 2026: பிரதமர் மோடி வாழ்த்து

"சுற்றுச்சூழலைப் பாதுகாப்பது நமது பொறுப்பு மட்டுமல்ல, எதிர்கால தலைமுறைகளுக்கான கடமையும் ஆகும்"
Prime Minister Modi Extends Greetings
Published on

ஜூன் 5-ஆம் தேதி உலகம் முழுவதும் அனுசரிக்கப்படும் உலக சுற்றுச்சூழல் தினம் 2026-ஐ முன்னிட்டு, பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாட்டு மக்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார். சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு மற்றும் நிலையான வளர்ச்சி ஆகியவை இந்தியாவின் வளர்ச்சி பயணத்தின் முக்கிய அங்கங்களாக இருப்பதாக அவர் கூறினார்.

மேலும், இயற்கையைப் பாதுகாப்பதற்கும் காலநிலை மாற்றத்தின் பாதிப்புகளை குறைப்பதற்கும் மத்திய அரசு பல்வேறு திட்டங்களை தொடர்ந்து செயல்படுத்தி வருவதாகவும் தெரிவித்தார். சுற்றுச்சூழல் தினம் என்பது இயற்கை வளங்களைப் பாதுகாப்பது, மாசுபாட்டைக் குறைப்பது மற்றும் பசுமையான வாழ்க்கை முறையை ஊக்குவிப்பது குறித்து மக்களிடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் உலகளாவிய இயக்கமாகும்.

இந்த ஆண்டு உலக சுற்றுச்சூழல் தினம் காலநிலை மாற்றத்தை எதிர்கொள்ளும் அவசரத் தேவையையும், இயற்கை சார்ந்த தீர்வுகளின் முக்கியத்துவத்தையும் மையமாகக் கொண்டு அனுசரிக்கப்படுகிறது.

மேலும், மரக்கன்றுகள் நடுதல், பிளாஸ்டிக் பயன்பாட்டைக் குறைத்தல், நீர் வளங்களைப் பாதுகாத்தல் மற்றும் சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த வாழ்க்கை முறையை பின்பற்றுதல் போன்ற நடவடிக்கைகளில் மக்கள் தீவிரமாக பங்கேற்க வேண்டும் என பிரதமர் மோடி அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.

"சுற்றுச்சூழலைப் பாதுகாப்பது நமது பொறுப்பு மட்டுமல்ல, எதிர்கால தலைமுறைகளுக்கான கடமையும் ஆகும்" என்ற செய்தியுடன் உலக சுற்றுச்சூழல் தினம் 2026 கொண்டாடப்படுகிறது.

narendra modi
நரேந்திர மோடி
உலக சுற்றுச்சூழல் தினம்
World Environment Day
June 5
X

Maalai Malar
www.maalaimalar.com