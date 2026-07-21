உத்தரகாண்டில் கனமழை: டப்கேஷ்வர் மகாசிவன் கோவிலை சூழ்ந்த வெள்ளம்!

உத்தரகண்ட் மாநிலத்தின் தலைநகரான டேராடூண் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் கடந்த சில நாட்களாகத் தொடர்ந்து பெய்து வரும் கனமழை காரணமாகப் பெரும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது.
இதன் விளைவாக, அங்குள்ள முக்கிய ஆறுகளில் நீர்மட்டம் கிடுகிடுகென உயர்ந்து தரைத்தளம் அனைத்தும் வெள்ளக்கிடங்காய் ஓடியது.
டேராடூணில் அமைந்துள்ள வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க மற்றும் பழமையான 'டப்கேஷ்வர் மகாசிவன் கோவில்' வளாகத்திற்குள் தம்சா நதியின் காட்டாற்று வெள்ளம் புகுந்துள்ளது.
நதியில் ஏற்பட்டுள்ள ராட்சத வெள்ளப்பெருக்கு காரணமாக, வெள்ள நீரானது கோவிலின் தரைத்தளம் மற்றும் படிக்கட்டுகளை முழுமையாக மூழ்கடித்தபடி ஓடியது.
கோவிலின் உள்ளே வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடுவதால் பிரதான கட்டமைப்புகள் மற்றும் சிலைகளைச் சுற்றிலும் தம்சா நதி வெள்ளம் அதிவேகத்தில் பாய்கிறது.
தொடர் மழையினால் ஆற்றின் நீர்மட்டம் மேலும் உயரக்கூடும் என்பதால், அப்பகுதியில் உள்ள பொதுமக்கள் மற்றும் பக்தர்கள் யாரும் நதிக்கரையோரப் பகுதிகளுக்கோ அல்லது டப்கேஷ்வர் கோவில் வளாகத்திற்கோ செல்ல வேண்டாம் என உள்ளூர் நிர்வாகமும் பாதுகாப்புப் படையினரும் கடுமையான எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
மேலும், பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் மீட்புக் குழுவினர் தீவிரக் கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.