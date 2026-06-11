இந்தியா

காக்ரோச் ஜனதா கட்சி போராட்டத்தில் கலந்து கொண்ட ஆசிரியை சஸ்பென்ட்?

தனது பணியிடத்தை விட்டு வெளியேறக் கூடாது என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாகத் தகவல்.
காக்ரோச் ஜனதா கட்சி போராட்டத்தில் கலந்து கொண்ட ஆசிரியை சஸ்பென்ட்?
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டெல்லியில் உள்ள ஜந்தர் மந்தரில், காக்ரோச் ஜனதா கட்சி (சிஜேபி) கடந்த ஜூன் 6-ஆம் தேதியன்று ஏற்பாடு செய்திருந்த போராட்டத்தில் கலந்துகொண்ட சில நாட்களுக்கு பிறகு, ரோத்தக் மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு அரசு பள்ளியின் பகுதிநேர ஆசிரியை ஒருவரை ஹரியானா கல்வித் துறை இடைநீக்கம் செய்துள்ள சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ரோத்தக்கில் உள்ள ஒரு அரசுப் பள்ளியில் ஆசிரியராகப் பணிபுரியும் சுலேகா தலால், ஜூன் 8 முதல் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டதாக, மாவட்ட தொடக்கக் கல்வி அதிகாரி ஜூன் 10 அன்று பிறப்பித்த உத்தரவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நடவடிக்கைக்கான குறிப்பிட்ட காரணம் எதுவும் அந்த உத்தரவில் குறிப்பிடப்படவில்லை என்றாலும், அதிகாரிகளிடம் முன் அனுமதி பெறாமல் தலால் தனது பணியிடத்தை விட்டு வெளியேறக் கூடாது என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

கல்வி அமைப்பின் சவால்கள், வரையறுக்கப்பட்ட வாய்ப்புகள் மற்றும் அமைப்பு ரீதியான சீர்திருத்தங்களுக்கான கோரிக்கைகள் ஆகியவற்றால் மாணவர்கள் மற்றும் இளைஞர்களிடையே நிலவும் விரக்திகளைப் பங்கேற்பாளர்கள் முன்னிலைப்படுத்திய இந்த ஆர்ப்பாட்டம், CJP-யின் முதல் பெரிய நேரடி ஒன்றுகூடல்களில் ஒன்றாக அமைந்தது.

உள்ளூர் கல்வி அதிகாரிகள் இந்த இடைநீக்கத்தை போராட்டத்துடன் நேரடியாக தொடர்புபடுத்தி பகிரங்கமாக எதுவும் கூறவில்லை, ஆனால் அதன் நேரம் பலரிடையே புருவங்களை உயர்த்தியுள்ளது. தலால் இதுவரை இந்த இடைநீக்கம் குறித்து விரிவான பொது அறிக்கை எதையும் வெளியிடவில்லை.

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ஹரியானா
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