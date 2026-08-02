கர்நாடக அணைகளில் 57 டிஎம்சி நீர் உள்ளது: அனைத்து கட்சி கூட்டத்தில் டி.கே. சிவகுமார் பேச்சு

கர்நாடகாவில் காவிரி நதி நீர் பிரச்சனை தொடர்பாக அனைத்து கட்சி கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது.
கர்நாடகா முதலமைச்சர் டி.கே. சிவகுமாரின் இல்லத்தில் நடைபெற்ற அனைத்து கட்சி கூட்டத்தில், வீரப்ப மொய்லி (காங்கிரஸ்), சித்தராமையா (காங்கிரஸ்), பி.எஸ். எடியூரப்பா (பாஜக), ஹெச்.டி. குமாரசாமி (மதச்சார்பற்ற ஜனதா தளம்), டி.வி. சதானந்த கௌடா (பாஜக) மற்றும் பசவராஜ் பொம்மை (பாஜக) உள்ளிட்ட ஆறு முன்னாள் முதல்வர்கள் உட்பட, கட்சி வேறுபாடின்றி பல மூத்த தலைவர்கள் கலந்துகொண்டனர்.
கர்நாடகாவில் அணைகள் நிரம்பி வழிகிறது என்றும் நீரை தேக்கி வைப்பது சாத்தியமில்லை என்றும் அம்மாநில முதல்வர் டி.கே. சிவகுமார் தெரிவித்தார்.
மேலும் இந்த கூட்டத்தில் பேசும்போது அவர் கூறியதாவது:-
பதினைந்து நாட்களுக்கு தினமும் 3,500 கனஅடி காவிரி நீரை திறந்துவிட காவிரி நீர் ஒழுங்குமுறைக் குழு உத்தரவிட்டது. அந்த உத்தரவை காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையம் உறுதி செய்தது.
தற்போது குடகு நல்ல மழையை பெற்றிருக்கிறது. இதையடுத்து அணைகளில் 57 டி.எம்.சி. நீர் உள்ளது. மேலும் நீர்வரத்து அதிகரிக்க உள்ளது.
விவசாயிகள் ஏற்கனவே பயிரிட்ட பயிர்களை பாதுகாப்பதற்காக கே.ஆர்.எஸ் மற்றும் கபினி கால்வாய்களில் தண்ணீர் தேக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது.
கர்நாடகாவில் வெவ்வேறு கட்சிகள் இருந்தாலும், காவிரி நதிநீர் விவகாரத்தில் அனைத்து கட்சிகளும் ஒருமித்த கருத்துடன் செயல்பட்டு வருகின்றனர்.
இந்த முறை வறட்சி ஏற்படும் என ஏற்கனவே மத்திய அரசு எச்சரித்திருந்ததால், அதன்படி குடிநீருக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படும் என விவசாயிகளிடம் தெரிவிக்கப்பட்டது.
காவிரி நீர் ஒழுங்கு முறை ஆணையம் மற்றும் காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையத்தின் கூட்டங்களுக்கு முன்பு, அரசாங்கம் மத்திய அமைச்சர்களையும், மாநில நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களையும் தொடர்புகொண்டது.
இந்த அனைத்து கட்சி கூட்டத்திற்கு கட்சி வேறுபாடின்றி வந்து அனைவரும் ஒற்றுமையை வெளிப்படுத்தினர்.
கிருஷ்ண சாகர் நீர் பிரச்சனையிலும், அனைத்து நிலையிலும் மத்திய நீர் வளத்துறை அமைச்சர் சி.ஆர்.பாட்டீல் சிறந்த ஒத்துழைப்பை வழங்கி இருக்கிறார்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.