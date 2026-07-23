மாணவர்களை புரிந்து கொள்ள முடிகிறது - நீட் போராட்டம் குறித்து சச்சின் டெண்டுல்கர் அறிக்கை!

நீட் தேர்வு வினாத்தாள்கள் தொடர்ச்சியாக கசிவதற்கு எதிராக போராடும் மாணவர்களுக்கு இந்திய கிரிக்கெட் ஜாம்பவான் சச்சின் டெண்டுல்கர் ஆதரவு தெரிவித்தார். மாணவர்களின் ஏமாற்றம் புரிந்துகொள்ளக்கூடியது என்றும், அவர்கள் "மீண்டும் இத்தகைய உணர்வுக்கு ஆளாகாதவாறு" பார்த்துக்கொள்வது சமூகத்தின் கூட்டுப் பொறுப்பு என்றும் அவர் கூறினார்.
இதுகுறித்து எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்ட டெண்டுல்கர், "என் தந்தை ஒரு பேராசிரியராக இருந்தார். அவர் பல இளம் மாணவர்களுக்கு ஒரு வழிகாட்டியாகவும் ஆலோசகராகவும் திகழ்ந்தார். அவர் எனக்கு ஆரம்பத்திலேயே கற்றுக்கொடுத்த ஒரு பாடம் இதுதான்: "தோல்வி அடைவதில் தவறில்லை, ஆனால் ஏமாற்றுவது தவறு. ஒருபோதும் குறுக்கு வழிகளைத் தேர்ந்தெடுக்காதீர்கள்."
சமூகத்தில் முதிர்ந்த குடிமக்களாக, கலாச்சாரத்தை வடிவமைக்கும் பொறுப்பு நம்மிடம் உள்ளது. உழைப்பை விட முடிவுகளுக்கே முன்னுரிமை அளிக்கும் ஒரு சமூகம், தகுதியின் அடிப்படையில் முன்னேறுவதை விடுத்து குறுக்கு வழிகளையே நாடும்.
தங்கள் கடின உழைப்பிற்கான அங்கீகாரம் கிடைக்காதபோது மாணவர்கள் ஏமாற்றமடைவது இயல்பானதே; அதை நாம் புரிந்துகொள்ள வேண்டும். இனிவரும் காலங்களில் அவர்களுக்கு அத்தகைய உணர்வு ஏற்படாதவாறு பார்த்துக்கொள்ள நாம் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து செயல்பட வேண்டும்.
இன்றைய இளம் இந்தியா கனவுகளாலும் ஆற்றலாலும் நிறைந்துள்ளது. அவர்களே நமது வெற்றியின் உந்துசக்தியாக திகழ்கிறார்கள். பெற்றோர்கள், ஆசிரியர்கள், நண்பர்கள், உறவினர்கள், பள்ளிகள் மற்றும் நிர்வாகத்தினர் என சமூகம் சார்ந்த அனைவரும், நமது இளைஞர்கள் தொடர்ந்து ஊக்கத்துடனும் ஆற்றலுடனும் இருப்பதை உறுதி செய்வதில் பெரும் பொறுப்பையும் வெவ்வேறு பங்குகளையும் கொண்டுள்ளோம்.
கடின உழைப்புக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்கும், நேர்மை ஊக்குவிக்கப்படும் மற்றும் தகுதிக்கு வெற்றி கிடைக்கும் ஒரு கலாச்சாரத்தை நாம் உருவாக்க வேண்டும். நமது குழந்தைகளின் எதிர்காலத்தை வலுப்படுத்தும் மற்றும் அவர்களின் லட்சியங்களைப் பாதுகாக்கும் தீர்வுகளை நாம் அனைவரும் கண்டறிவோம் என்பதில் எனக்கு உறுதியான நம்பிக்கை உள்ளது," என குறிப்பிட்டுள்ளார்.