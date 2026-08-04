ராமர் கோவில் நன்கொடை திருட்டு, மாணவர்கள் போராட்டம்தான் பாஜக-வின் இடைத்தேர்தல் தோல்விக்கு காரணம்: சஞ்சய் ராவத்

அயோத்தி கோவில் விவகாரத்தில் நடந்த கொள்ளை மற்றும் மாணவர் போராட்டக்காரர்கள் மீதான காவல் துறை நடவடிக்கை ஆகியவை பாங்கிபூர் தொகுதியில் பாஜக-வின் தோல்விக்குக் காரணமாக அமைந்தன என்ற சிவசேனா (UBT) எம்.பி. சஞ்சய் ராவத் தெரிவித்துள்ளார்.
பீகார் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த நிதின் நபின் பாஜக கட்சியின் தேசிய தலைவராக பதவி ஏற்றதால், பாங்கிபூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவியை ராஜினாமா செய்தார். இதனால் இந்த தொகுதிக்கு இடைத்தேர்தல் நடைபெற்றது.
தேர்தல் வியூகம் அமைப்பாளரான பிரசாந்த் கிஷோர், தனது கட்சியான ஜன் சுராஜ் சார்பில் போட்டியிட்டார். இதில் பாஜக வேட்பாளரை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றார். பீகார் மாநில சட்டசபை தேர்தலில் மோசமான தோல்வியை சந்தித்த நிலையில், தற்போது இடைத்தேர்தலில் அவருக்கு வெற்றி கிடைத்துள்ளது.
ஜந்தர் மந்தரில் நடைபெற்ற மாணவர்கள் போராட்டம் மற்றும் இளம் போராட்டக்காரர்கள் மீது காவல் துறை எடுத்த நடவடிக்கை, அயோத்தி ராமர் கோவிலில் நடந்ததாகக் கூறப்படும் நன்கொடை திருட்டு ஆகியவை குறித்து பாஜக தலைமை மௌனம் காத்தது ஆகியவை பாஜக-வின் கோட்டையான பாங்கிபூரில் அதன் தோல்விக்குக் காரணங்களாக அமைந்தன.
லக்னோவில் கட்சித் தலைவர் நிதின் நபினை வரவேற்கும் நிகழ்வின்போது, இந்து கடவுளான அனுமன் வேடமணிந்த ஒருவர் பாஜக கொடியை அசைத்து நடனமாடிய வீடியோ மக்களின் மனதைப் புண்படுத்தியது.
இந்த இடைத்தேர்தல் முடிவுகள் எதிர்க்கட்சிகளின் நம்பிக்கையை அதிகரித்துள்ளது. 1988-ல் நடிகர் அமிதாப் பச்சன் பதவி விலகியதால் அலகாபாத் தொகுதியில் நடைபெற்ற இடைத்தேர்தலில் வி.பி. சிங் வெற்றி பெற்றார். அவரது வெற்றி நாட்டில் காங்கிரஸ் கட்சியின் வீழ்ச்சியின் தொடக்கமாக அமைந்தது.
உத்தரப் பிரதேச முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் ஐந்து முறை வென்ற கோரக்பூர் மக்களவைத் தொகுதியை, 2018-ல் நடைபெற்ற தேர்தலில் சமாஜ்வாடி கட்சியிடம் பாஜக இழந்தது.
மும்பையில் உள்ள நீடா அம்பானி கலாச்சார மையத்தில் (NMACC) இந்த வாரம் ஆர்எஸ்எஸ் தலைவர் மோகன் பகவத் 'ஜென்-இசட்' (Gen Z) தலைமுறையினருடன் மேற்கொள்ளவிருக்கும் கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்பவர்கள், பாஜக தலைவர்கள் அல்லது சங்கத்தின் பிரதிநிதிகளின் பிள்ளைகள் அல்லது பேரக்குழந்தைகளாகவே இருப்பார்கள்.
அங்கு வேறு யார் செல்வார்கள்? அதில் பங்கேற்பவர்கள் ஜென்-இசட் (Gen Z) தலைமுறையைச் சேர்ந்தவர்கள் அல்ல. ஜந்தர் மந்தரில் போராட்டம் நடத்தியவர்கள், கண்ணீர்ப்புகை மற்றும் தடியடியை எதிர்கொண்டவர்கள் ஆகியோரே 'ஜென்-இசட்' தலைமுறையினர். ஆர்எஸ்எஸ் (RSS) தலைவரின் நிகழ்ச்சிக்கு அவர்களே அழைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு சஞ்சய் ராவத் தெரிவித்தார்.