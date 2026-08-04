மழைக்கால கூட்டத்தொடர்: மாநிலங்களவையில் பிறப்பு-இறப்பு பதிவுகள் (திருத்தம்) மசோதா தாக்கல்

நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடர் கடந்த மாதம் 20-ம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. கூட்டம் தொடங்கிய முதல் நாள் முதலே எதிர்க்கட்சிகளின் அமளி நீடித்து வருகிறது.
இந்நிலையில், நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடரில் 12-வது நாளான இன்று நீட் முறைகேடு விவகாரம், மாணவர் போராட்டங்கள் மீதான போலீஸ் நடவடிக்கை, ராமர் கோவில் நன்கொடை விவகாரம் உள்ளிட்ட பிரச்சனைகளை எதிர்க்கட்சிகள் எழுப்பினர்.
மேலும், உதயநிதி ஸ்டாலின் கைது செய்யப்பட்டதற்கு கண்டனம் தெரிவித்து தி.மு.க. எம்.பி.க்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
அப்போது, எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் முழக்கமிட்டனர். இதனால் அவை நடவடிக்கைகள் பாதிக்கப்பட்டன. தொடக்கத்திலேயே ஏற்பட்ட அமளியால் மக்களவை நண்பகல் 12 மணி வரை ஒத்திவைக்கப்பட்டது.
இதேபோல், மாநிலங்களவையிலும் எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்களின் கோஷங்களால் அவை பாதிக்கப்பட்டது. தொடர் அமளியால் மாநிலங்களவை பிற்பகல் 2 மணி வரை ஒத்திவைக்கப்பட்டது.
இதற்கிடையே, மாநிலங்களவையில் பிறப்பு-இறப்பு பதிவுகள் (திருத்தம்) மசோதா 2026 தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அதன்பின், எதிர்க்கட்சியினரின் அமளியால் மாநிலங்களவை நாள் முழுதும் ஒத்திவைக்கப்பட்டது.
கடந்த வெள்ளிக்கிழமை அன்று பிறப்பு-இறப்பு பதிவுகள் (திருத்தம்) மசோதா 2026 தாக்கல் செய்யப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
நாடாளுமன்றக் கூட்டத்தொடருக்கு இன்னும் சில நாட்கள் மட்டுமே எஞ்சியுள்ளதால், அவையில் தொடர்ந்து அமளி நீடித்து வருகிறது.