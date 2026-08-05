இந்தியா

மூன்று நாட்கள் நாடாளுமன்ற சிறப்புக் கூட்டத்தொடர் - அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜூ அறிவிப்பு

மக்களவையின் தற்போதைய 543 இடங்களின் எண்ணிக்கையை 850 ஆக உயர்த்துவதையும் அவை பரிந்துரைக்கின்றன.
கிரண் ரிஜிஜு
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மகளிர் இட ஒதுக்கீடு மசோதா மற்றும் தொகுதி மறுவரையறை மசோதா ஆகியவற்றை விவாதிப்பதற்காக, ஆகஸ்ட் 16 முதல் 18 வரை மூன்று நாட்கள் நாடாளுமன்றத்தின் சிறப்புக் கூட்டத்தொடரை மத்திய அரசு கூட்டும் என்று நாடாளுமன்ற விவகாரத்துறை அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு தெரிவித்தார்.

"நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடரின் தேதிகளை நீட்டிக்கும் திட்டம் எதுவும் இல்லை. மகளிர் இட ஒதுக்கீடு மற்றும் தொகுதி மறுவரையறை மசோதாக்கள் மீதான சிறப்பு கூட்டத்தொடர் ஆகஸ்ட் 16 முதல் 18 வரை நடைபெறும்," என ரிஜிஜு ஊடகங்களிடம் தெரிவித்தார்.

வாக்கெடுப்பு:

2029 பொதுத் தேர்தலுக்கு முன்னதாக, நாடாளுமன்றம் மற்றும் மாநில சட்டமன்றங்களில் பெண்களுக்கு 33% இட ஒதுக்கீட்டை அமல்படுத்த கோரிய அரசியலமைப்பு (131வது திருத்தம்) மசோதா, 2026, மக்களவையில் தேவையான மூன்றில் இரண்டு பங்கு பெரும்பான்மையை பெற தவறிய சில நாட்களுக்கு பிறகு இந்த விளக்கம் வந்துள்ளது.

மசோதாவுக்கு ஆதரவாக அரசாங்கம் 298 வாக்குகளை பெற்றது, அதே நேரத்தில் 230 உறுப்பினர்கள் அதற்கு எதிராக வாக்களித்தனர். இந்த வாக்கெடுப்பில் 528 நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் பங்கேற்ற நிலையில், இந்த சட்டம் நிறைவேற 352 வாக்குகள் தேவைப்பட்டன.

அரசியலமைப்பு திருத்த மசோதாவின்படி, 2011 மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின் அடிப்படையிலான தொகுதி மறுவரையறையை தொடர்ந்து, 2029 நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு முன்னர் மகளிர் இட ஒதுக்கீடு சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துவதற்காக, மக்களவை இடங்கள் தற்போதைய 543-இல் இருந்து அதிகபட்சமாக 850 ஆக அதிகரிக்கப்பட வேண்டும்.

இரண்டு மசோதாக்கள்:

மசோதாவின் தோல்வியை தொடர்ந்து, தொகுதி மறுவரையறை மற்றும் மக்களவையின் பலத்தை அதிகரிப்பது உள்ளிட்ட, அது தொடர்பான இரண்டு சட்ட மசோதாக்கள் வாக்கெடுப்புக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படவில்லை.

முன்மொழியப்பட்ட திருத்தங்கள், புதிய மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பிற்காக காத்திருக்காமல் தொகுதி மறுவரையறைக்கு அனுமதிப்பதன் மூலம், 2029 பொது தேர்தலுக்கு முன்னர் நரி சக்தி வந்தன் அதினியத்தின் விதிகளை செயல்படுத்த முற்படுகின்றன. மேலும், இட ஒதுக்கீட்டு கட்டமைப்பிற்கு இடமளிக்கும் வகையில், மக்களவையின் தற்போதைய 543 இடங்களின் எண்ணிக்கையை 850 ஆக உயர்த்துவதையும் அவை பரிந்துரைக்கின்றன.

வியாழக்கிழமை இரவு வரை நீடித்து, வெள்ளிக்கிழமையும் தொடர்ந்த விவாதத்தின் போது, ​​பிரதமர் நரேந்திர மோடி, இந்த சட்டத்தை அரசியல் கண்ணோட்டத்தில் பார்க்காமல் தேசிய நலன் கருதி ஆதரிக்குமாறு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களை வலியுறுத்தினார்.

தென்னிந்திய மாநிலங்களில் தொகுதி மறுபங்கீட்டின் தாக்கம் குறித்த கவலைகளுக்கு பதிலளித்த மோடி, மக்களவையின் பலம் அதிகரிக்கப்பட்டால் அப்பகுதிக்கு எந்த அநீதியும் இழைக்கப்படாது என்று தாம் தனிப்பட்ட முறையில் சபையில் உறுதியளித்ததாக கூறினார்.

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