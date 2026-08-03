இந்தியா

விதிகளை மீறிய ஓல்ட் மங்க், மெக்டொவல்ஸ், ராயல் சேலஞ்ச் மதுபான நிறுவனங்கள்: FSSAI குற்றச்சாட்டு

மதுபான கலவையின் உண்மையான தன்மையை வெளிப்படுத்திய பின்னரே விற்பனை செய்வதற்கு அனுமதி அளிக்கப்படும்
Liquor Firms
FSSAI Crackdown on Liquor Firms: Illegal Flavouring and Misleading Age Claims Exposed
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மதுபான உற்பத்தி நிறுவனங்கள் அனுமதிக்கப்படாத சுவையூட்டும் முறைகளைப் பயன்படுத்தியதாகவும், வயது தொடர்பான தவறான தகவல்களைக் கூறியதாகவும் குற்றம் சாட்டி, இந்திய உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் தர நிர்ணய ஆணையம் (FSSAI) அமலாக்க நடவடிக்கையைத் தொடங்கியுள்ளது.

ஓல்ட் மங்க், மெக்டொவல்ஸ், பேக்பைப்பர், ஆன்டிகுவிட்டி ப்ளூ, ராயல் சேலஞ்ச் உள்ளிட்ட பல மதுபான உற்பத்தி நிறுவனங்கள், தற்போதுள்ள உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் லேபிளிங் விதிமுறைகளை மீறியுள்ளதாகவும் அது கூறியுள்ளது.

மூலப்பொருட்கள், நொதித்தல், காய்ச்சி வடிகட்டுதல் மற்றும் முதிர்ச்சியடைதல் ஆகியவற்றின் மூலம் அதன் தனித்துவமான சுவையும் நறுமணமும் இயற்கையாக உருவாக அனுமதிப்பதற்குப் பதிலாக,

சில உற்பத்தியாளர்கள் ரம்மில் வெளிப்புறமாக "ரம் சுவையையும்" விஸ்கியில் "விஸ்கி சுவையையும்" சேர்ப்பது ஆய்வுகள் மற்றும் ஆய்வகப் பரிசோதனைகளில் கண்டறியப்பட்டதாக உணவு ஒழுங்குமுறை ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.

மதுபான நிறுவனங்கள் மீது FSSAI குற்றச்சாட்டு

இதுகுறித்து உணவு பாதுகாப்புத் துறை வெளியிட்ட அறிக்கையில், “இத்தகைய தயாரிப்புகள் பிரதானமாக நடுநிலை ஆல்கஹால் அல்லது கூடுதல் நடுநிலை ஆல்கஹாலில் இருந்து தயாரிக்கப்பட்டிருந்தாலும், அவை சாதாரண ரம் அல்லது விஸ்கி என்று சந்தைப்படுத்தப்படுகின்றன.

இந்த ஆல்கஹாலில், அந்தப் பானங்களின் உள்ளார்ந்த சுவை அம்சம் இருப்பதில்லை. அவற்றின் தன்மையைத் துல்லியமாகப் பிரதிபலிக்கும் வகையில், இந்தத் தயாரிப்புகளுக்குப் பதிலாக "ரம் சுவையூட்டப்பட்ட ஸ்பிரிட்" அல்லது "விஸ்கி சுவையூட்டப்பட்ட ஸ்பிரிட்" என்று பெயரிடப்பட வேண்டும்.

சில உற்பத்தியாளர்கள், பொருளின் உள்ளார்ந்த நறுமணத்தையும் சுவையையும் போலியாகக் காட்டும் வகையில் வெளிப்புறமாகச் சுவையூட்டியைச் சேர்த்து, அதை ஒரு தரமான பொருளாக விற்பனை செய்வதன் மூலம் நுகர்வோரைத் தவறாக வழிநடத்துகின்றனர்.

இத்தகைய சுவையூட்டியைச் சேர்க்க வேண்டியதன் சாத்தியமான தேவை, தற்போதுள்ள ஒரு முறைகேட்டின் காரணமாகக் காணப்படுகிறது.

இதில் உற்பத்தியாளர்கள், இயற்கையாகவே சுவையை வளர்ப்பதற்காக வெல்லப்பாகு, மால்ட் அல்லது திராட்சை போன்ற மூலப்பொருட்களிலிருந்தும் மற்றும்

அவற்றை பக்குவப்படுத்துதலின் மூலமும் பொருட்களை உருவாக்குவதற்குப் பதிலாக, குறிப்பிட்ட சுவை இல்லாத ஸ்பிரிட் ஆல்கஹாலை முதன்மையாகப் பயன்படுத்தி, வெளிப்புறமாகச் சுவையூட்டியைச் சேர்க்கின்றனர்.

இத்தகைய தயாரிப்புகள் தரம் குறைந்தவையாக இருப்பது மட்டுமல்ல, வழக்கமான வகைகளின் பெயர்களை பயன்படுத்தி தவறாகவும் சித்திரிக்கப்படுகின்றன.

மேலும், அந்த பாட்டிலின் முன்பக்கம் தயாரிப்பின் உண்மையான தன்மையை முற்றிலுமாக வெளிப்படுத்த தவறுகிறது.

ஓல்ட் மங்க் XXX ரம் வகையின் லேபிளில் உள்ள 7 ஆண்டுகள் பழமையான கலவை என்ற கூற்றும் தவறாக இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

இந்த ரம் மதுபானத்தில் பக்குவப்பட்ட ரம் ஸ்பிரிட் ஐந்து சதவீதத்திற்கும் குறைவாகவே உள்ளது. இது தற்போதுள்ள விதிமுறைகளின் தெளிவான மீறலாகும்.

ஏனெனில் FSS விதிமுறைகள், 2018-இன் படி ஸ்பிரிட் வயது குறிப்பானது கவலையில் உள்ள புதிய ஸ்பிரிடில் இருந்து எடுக்கப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும்,” என்று ஒரு அறிக்கையில் உணவு பாதுகாப்புத்துறை ஆணையம் கூறியது.

மதுபான உற்பத்தி நிறுவனங்களுக்கு தடை

இதன் அடிப்படையில் மோகன் ராக்கி ஸ்பிரிங்வாட்டர் (ஓல்ட் மங்க் வகைகள்), யுனைடெட் ஸ்பிரிட்ஸ் (மெக் டொவல்ஸ் நம்பர் 1 ரம்), இன்ப்ரூ பெவரேஜஸ் மற்றும் அசோசியேட்ஸ் ஆல்கஹால் மற்றும் ப்ரூவரீஸ் ஆகிய நிறுவனங்களால் தயாரிக்கப்பட்ட குறிப்பிட்ட தயாரிப்புகளின் விற்பனைக்கு FSSAI தடைவிதித்துள்ளது.

இந்த ஒழுங்கு நடவடிக்கை ஒட்டுமொத்த மதுபான தொழிலையும் குறிவைக்கவில்லை என்றும், பல உற்பத்தியாளர்கள் பரிந்துரைக்கப்பட்ட தர நிலைகளுக்கு முழுமையாக இணங்கி மதுபானங்களை தொடர்ந்து உற்பத்தி செய்து வருவதாகவும் ஆணையம் தெரிவித்தது.

மேலும் மதுபான பாட்டிலின் முன்பக்க லேபிளில் கலவையின் உண்மையான தன்மையை தெளிவாக வெளிப்படுத்திய பின்னரே, தற்போதுள்ள இருப்பை விற்பனை செய்வதற்கு அனுமதி அளிக்கப்படும் என்றும் தெரிவித்துள்ளது.

மதுபான உற்பத்தி நிறுவனங்கள் எதிர்காலத்தில், இதே போன்ற சுவை ஊட்டிகளை பயன்படுத்துவதை நிறுத்துமாறும் உத்தரவிட்டுள்ளது.

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