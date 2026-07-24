இந்தியா

ஒடுக்குமுறைக்கு அஞ்சியே உண்ணாவிரதம் முடித்துக்கொள்ளப்பட்டது: வாங்சுக்

பேச்சுவார்த்தையின் போது கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் என்று கோரவில்லை.
சோனம் வாங்சுக்
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போராட்டக்காரர்கள் மீது உடனடி ஒடுக்குமுறை ஏவப்படலாம் என்ற அச்சம் மற்றும் வன்முறையை தவிர்க்கும் நோக்கில், மத்திய அரசிடமிருந்து எழுத்துப்பூர்வமான உறுதிமொழிகளை பெற்ற பிறகு தனது 26 நாள் உண்ணாவிரதத்தை முடித்துக்கொள்ள முடிவு செய்ததாக சமூக ஆர்வலர் சோனம் வாங்சுக் தெரிவித்தார்.

அப்போது, ​​செப்டம்பர் 24, 2025 அன்று லடாக்கில் இளைஞர்கள் மீது நடத்தப்பட்ட துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவத்தையும் அவர் நினைவு கூர்ந்தார். வெள்ளிக்கிழமை நள்ளிரவில் வெளியிடப்பட்ட யூடியூப் வீடியோவில், அரசாங்கத்துடன் தான் ஏதேனும் ஒப்பந்தம் செய்துகொண்டதாக எழுந்த குற்றச்சாட்டுகளை வாங்சுக் மறுத்தார்.

முதன்மை நோக்கம்:

போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மாணவர்கள் வன்முறைக்கோ அல்லது சட்டரீதியான விளைவுகளுக்கோ ஆளாகாமல் இருப்பதை உறுதி செய்வதே தனது முதன்மை நோக்கம் என்று அவர் வலியுறுத்தினார்.

பேச்சுவார்த்தையின் போது கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் என்று தான் கோரவில்லை என்றும், போராட்டக்காரர்கள் மீதான சட்ட நடவடிக்கைகளை தடுப்பதே தனது முன்னுரிமையாக இருந்தது என்றும் அவர் விளக்கினார். பிரதான் இறுதியில் பதவி விலகுவார் என்ற நம்பிக்கையையும் வாங்சுக் வெளிப்படுத்தினார்.

ஒடுக்குமுறை மேற்கொள்ளப்படலாம்:

இதுகுறித்து பேசிய வாங்சுக், "நேற்று நள்ளிரவு வாக்கில், அமைச்சர்கள் எழுத்துப்பூர்வமாக உறுதிமொழி அளிக்க ஒப்புக்கொண்டதாக என்னிடம் தெரிவிக்கப்பட்டது. டெல்லியில் நிலவிய சூழல் காரணமாக நான் அவசரமாக செயல்பட வேண்டியிருந்தது; ஒரு பெரிய ஒடுக்குமுறை நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படலாம் என்ற அச்சம் இருந்தது.

செய்திகளைப் பார்த்தபோது, ​​செப்டம்பர் 24, 2025 அன்று லடாக் இளைஞர்கள் மீது காவல் துறையினர் மற்றும் சி.ஆர்.பி.எஃப். (CRPF) வீரர்கள் இரக்கமின்றி துப்பாக்கி சூடு நடத்திய சம்பவம் நினைவுக்கு வந்தது. இங்கும் அதுபோன்ற ஒன்று நடக்கக்கூடுமோ என்று நான் அஞ்சினேன். உண்ணாவிரதத்தை முடித்துக்கொண்டு அமைதிக்கு அழைப்பு விடுத்தால், சூழல் தணியக்கூடும் என்று நான் கருதினேன்.

நான் ஒரு ஒப்பந்தத்தைச் செய்துகொள்ள வேண்டியிருந்திருந்தால், 26 நாட்கள் பட்டினியாக இருந்திருப்பேனா? டெல்லியின் வெப்பத்தில் உண்ணாவிரதம் இருப்பதற்கு பதிலாக, குளிரூட்டப்பட்ட அறையில் அமர்ந்தே ஒரு ஒப்பந்தத்தை மேற்கொண்டிருக்கலாமே?

எழுத்துப்பூர்வ உறுதிமொழி:

அவர்கள் ஆரம்பத்தில் இழப்பீடு மற்றும் நாடாளுமன்ற விவாதத்திற்கு ஒப்புக்கொண்டனர், ஆனால் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மாணவர்கள் மீது வழக்குகள் பதிவு செய்யப்படாது என்று உறுதியளிக்க தயாராக இல்லை. அவர்கள் வாய்மொழி உறுதிமொழியை மட்டுமே அளித்தனர். நான் எழுத்துப்பூர்வமான உறுதிமொழியை வலியுறுத்தினேன்; அவர்கள் அதற்கு ஒப்புக்கொள்ளும் வரை நான் பணியவில்லை.

மாணவர்கள் பாதிக்கப்படக்கூடாது என்பதிலேயே என் கவனம் இருந்தது. சட்ட நடவடிக்கைகள் மற்றும் எஃப்.ஐ.ஆர் (FIR) பதிவு செய்யப்படுவது குறித்தே நான் அதிகம் கவலைப்பட்டேன். அமைச்சரின் பதவி விலகலை நான் தனிப்பட்ட முறையில் உறுதி செய்ய வேண்டியது அவசியம் என்று நான் நினைக்கவில்லை.

எனக்கு ஆதரவளிக்க வந்திருந்த எனது சகாக்கள், மாணவர்கள் மற்றும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் நான் உண்ணாவிரதத்தை முடிக்கும்போது அங்கு இருக்க முடியாமல் போனதுதான் என் மனதிற்கு மிகுந்த வருத்தத்தை அளிக்கிறது," என்று அவர் கூறினார்.

காலவரையற்ற உண்ணாவிரதம்:

அமைதியான முறையில் போராட்டம் நடத்தியவர்கள் மீது வழக்குகள் பதிவு செய்யாதது குறித்தும், தேர்வு சீர்திருத்தங்கள் மற்றும் வினாத்தாள் கசிவுகள் குறித்து நாடாளுமன்றத்தில் விரிவான விவாதம் நடத்துவது குறித்தும், நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு விவகாரத்தை தொடர்ந்து தற்கொலை செய்துகொண்ட மாணவர்களின் குடும்பங்களுக்கு இழப்பீடு வழங்குவது குறித்தும் சாதகமான நிலைப்பாட்டை மத்திய அரசு எழுத்துப்பூர்வமாக உறுதி அளித்ததை தொடர்ந்து, வியாழக்கிழமை நள்ளிரவுக்கு பிறகு வாங்சுக் தனது உண்ணாவிரதத்தை முடித்துக்கொண்டார்.

போட்டி தேர்வுகளில் முறைகேடுகள், கல்வி முறையில் சீர்திருத்தங்கள் மற்றும் மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலகல் ஆகிய கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி 'காக்ரோச் ஜனதா கட்சி' தலைமையிலான போராட்டத்தில் இணைந்த பிறகு, ஜூன் 28-ஆம் தேதி முதல் அவர் காலவரையற்ற உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்தார்.

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