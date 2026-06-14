நீட் - யுஜி மறுதேர்வுக்கான ஹால் டிக்கெட் வெளியீடு!

நாடு முழுவதும் ஜூன் 21 அன்று நடைபெற உள்ள நீட் யுஜி மறுதேர்வில் பங்கேற்கும் மாணவர்களுக்கான, ஹால் டிக்கெட்டை தேசிய தேர்வு முகமை வெளியிட்டுள்ளது. மாணவர்கள் neet.nta.nic.in என்ற இணையதளத்திலிருந்து தங்களின் ஹால் டிக்கெட்டை பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம் .
தேர்வு முகமையின் சமீபத்திய அறிவிப்பின்படி, தேர்வுக்கு 15 நிமிடங்கள் கூடுதலாக ஒதுக்கப்பட்டு, தேர்வு மதியம் 2 மணி முதல் மாலை 5:15 மணி வரை நடைபெற உள்ளது.
மே.3 அன்று நாடு முழுவதும் நடைபெற்ற நீட் தேர்வை 22,05,035 மாணவர்கள் எழுதினர். வினாத்தாள் கசிவு மற்றும் முறைகேடுகள் காரணமாக மே 12 அன்று இத்தேர்வு தேசிய தேர்வு முகமையால் ரத்து செய்யப்பட்டது.