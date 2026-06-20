நாக்பூர் மாணவருக்கு அபுதாபியில் தேர்வு மையம்! -நீட் ஹால் டிக்கெட்டில் குளறுபடி

நாடு முழுவதும் நாளை நடைபெற உள்ள நீட் யுஜி மறுதேர்வில் பங்கேற்கும் மாணவர்களுக்கான, ஹால் டிக்கெட்டை தேசிய தேர்வு முகமை வெளியிட்டது. இந்நிலையில் நாக்பூரைச் சேர்ந்த தேர்வருக்கு அபுதாபியில் தேர்வு மையம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
முன்னதாக அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திலிருந்து அப்துல்லா முகமது தலிப் என்பவர் தனது ரீ-நீட் 2026 தேர்வு அனுமதி அட்டையைப் பதிவிறக்கம் செய்துள்ளார். இந்நிலையில் முகமையால் வழங்கப்பட்ட அனுமதி அட்டையில் ஏற்பட்ட பிழை காரணமாக, நாக்பூரைச் சேர்ந்த இவருக்கு அபுதாபியில் தேர்வு மையம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில் அவர் தனது அனுமதி அட்டையின் ஸ்கிரீன்ஷாட்டை இணையதளத்தில் பதிவிட்டிருந்தார். மேலும் அதில் தேர்வு மையம் அபுதாபியில் உள்ள ஒரு இந்தியப் பள்ளி எனக் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. இதைத்தொடர்ந்து இவ்விவகாரம் NTA அதிகாரிகளின் கவனத்திற்குக் கொண்டுவரப்பட்டது.
இந்நிலையில் என்டிஏ அந்தத் தவறை ஏற்று, அது ஒரு தொழில்நுட்பக் கோளாறின் விளைவாக ஏற்பட்டது என்று தெரிவித்துள்ளது. மேலும் திருத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் உரிய தேர்வு மையத்துடன் திருத்தப்பட்ட அனுமதி அட்டை வழங்கப்படும் என்றும் அந்த முகமை தேர்வரின் குடும்பத்தினருக்கு உறுதியளித்தது.
இத்துடன் இன்று மாலைக்குள் பிழை சரிசெய்யப்பட்டுவிடும் என்று என்டிஏ-விடமிருந்து ஒரு மின்னஞ்சல் வந்திருப்பதாகத் தேர்வரின் குடும்பத்தினர் தெரிவித்தனர்.