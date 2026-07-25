ஆர்.எஸ்.எஸ் பின்புலம்.. கல்வித் துறைக்கு பொறுப்பேற்கும் மத்திய அமைச்சர் பிரகலாத் ஜோஷி யார்? கல்வித் தகுதி என்ன?

நீட் வினாத்தாள் கசிவு மற்றும் தேர்வு முறைகேடுகள் தொடர்பான சிஜேபி தலைமையில் டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் ஒரு மாதத்திற்கும் மேலான போராட்டத்தை தொடர்ந்து மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ளார்.
அவருக்கு பதில் மத்திய அமைச்சர் பிரகலாத் ஜோஷிக்கு கல்வித் துறை பொறுப்பு கூடுதலாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் பரிந்துரையை ஏற்று, குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு இந்த நியமனத்திற்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளார்.
தற்போதைய அமைச்சகப் பொறுப்புகளுடன் சேர்த்து இனி கல்வித் துறையையும் ஜோஷி கவனிப்பார்.
1962ஆம் ஆண்டு கர்நாடகாவின் விஜய்புரா பகுதியில் பிறந்த இவர், ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பில் தீவிரமாகப் பணியாற்றி பின்னர் பாஜக வழியாக அரசியலுக்கு வந்தவர்.
கர்நாடகாவின் தார்வாட் மக்களவைத் தொகுதியிலிருந்து 2004ஆம் ஆண்டு முதல் தொடர்ந்து எம்பியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு வருகிறார்.
இவர் கர்நாடகா பல்கலைக்கழகத்தின் கீழ் ஹூப்ளியில் இயங்கி வரும் கே.எஸ். ஆர்ட்ஸ் கல்லூரியில் பி.ஏ. பட்டம் பெற்றவர்.
2019இல் நாடாளுமன்ற விவகாரங்கள் துறை, நிலக்கரி மற்றும் சுரங்கத் துறை அமைச்சராகப் பணியாற்றினார்.
2024இல் 3வது முறையாக ஆட்சி அமைத்த மோடி அமைச்சரவையில் நுகர்வோர் விவகாரங்கள், உணவு மற்றும் பொது விநியோகத் துறை மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தித் துறை அமைச்சராகப் பொறுப்பு வகித்து வருகிறார்.
போட்டித் தேர்வுகள், நீட் வினாத்தாள் கசிவு வழக்குகள் மற்றும் கல்வித் துறைச் சீர்திருத்த கோரிக்கைகள் நாடு முழுவதும் தீவிரமடைந்துள்ள சூழலில், மூத்த மற்றும் அனுபவம் வாய்ந்த தலைவரான பிரகலாத் ஜோஷிக்கு இப்பொறுப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
நாடாளுமன்ற நடவடிக்கைகளை சீராக நடத்துவதிலும், எதிர்க்கட்சிகளுடன் சுமுகமான ஒருங்கிணைப்பை ஏற்படுத்துவதிலும் திறமை வாய்ந்த நிர்வாகியாக அறியப்படும் ஜோஷி, கல்வித் துறையில் நிர்வாகச் ஸ்திரத்தன்மையைக் கொண்டு வருவாரா என்பதற்கு காலமே பதில் சொல்ல வேண்டும்.