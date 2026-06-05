என்சிசி வரலாற்றில் புதிய சாதனை: முதல் அகில இந்திய அடிப்படை பாராமோட்டர் பயிற்சி நிறைவு

தேசிய மாணவர் படை (NCC) தனது சாகசப் பயிற்சி திட்டங்களில் புதிய மைல்கல்லை எட்டியுள்ளது. வரலாற்றில் முதல்முறையாக அகில இந்திய அளவிலான அடிப்படை பாராமோட்டர் பயிற்சி வகுப்பு வெற்றிகரமாக நடத்தப்பட்டு நிறைவடைந்துள்ளது. இந்த பயிற்சி அசாம் மாநிலம் கவுஹாத்தியில் உள்ள தேசிய மலையேற்ற மற்றும் சாகச விளையாட்டு நிறுவனம் வளாகத்தில் நடைபெற்றது.
இந்த சிறப்பு பயிற்சியில் இந்தியாவின் பல்வேறு மாநிலங்களைச் சேர்ந்த 50 என்சிசி கேடெட்டுகள் பங்கேற்றனர். வடகிழக்கு மாநிலங்கள் மட்டுமல்லாமல், ஜம்மு-காஷ்மீர், லடாக் உள்ளிட்ட பல பகுதிகளில் இருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மாணவர்கள் இதில் இணைந்தனர். பயிற்சியின் போது, கேடெட்டுகளுக்கு பாராமோட்டர் விமானத்தை பாதுகாப்பாக இயக்குவதற்கான பல்வேறு அம்சங்கள் கற்பிக்கப்பட்டன.
இதில் தரைமட்ட கையாளுதல், இயந்திர இயக்கம், விமானக் கோட்பாடுகள், அவசரகால நடைமுறைகள் மற்றும் தனிப்பட்ட பறப்பு உள்ளிட்ட பயிற்சிகள் இடம்பெற்றன. அனைத்தும் கடுமையான பாதுகாப்பு விதிமுறைகளின் கீழ் அனுபவமிக்க பயிற்சியாளர்களால் வழங்கப்பட்டன. இந்த பயிற்சியை என்சிசி தலைமை இயக்குநர் லெப்டினன்ட் ஜெனரல் வீரேந்திர வத்ஸ் நேரில் பார்வையிட்டு கேடெட்டுகளுடன் கலந்துரையாடினார். பாராமோட்டர் பயிற்சி மாணவர்களுக்கு தன்னம்பிக்கை, தலைமைத்துவ திறன், விரைவான முடிவெடுக்கும் திறன் மற்றும் சாகச உணர்வை வளர்க்கும் என அவர் குறிப்பிட்டார்.
மேலும், எதிர்காலத்தில் இதுபோன்ற பயிற்சிகளை நாடு முழுவதும் உள்ள ஆண் மற்றும் பெண் கேடெட்டுகளுக்கும் விரிவுபடுத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார்.
இந்த முயற்சி, இந்திய இளைஞர்களிடையே விமான சாகச விளையாட்டுகளுக்கான ஆர்வத்தை அதிகரிப்பதோடு, அவர்களின் ஒழுக்கம், துணிச்சல் மற்றும் தலைமைத்துவ பண்புகளை மேம்படுத்தும் முக்கிய நடவடிக்கையாக கருதப்படுகிறது. என்சிசியின் "Touch the Sky with Glory" என்ற இலக்கை நடைமுறையில் கொண்டு செல்லும் முக்கிய முன்னேற்றமாகவும் இது பார்க்கப்படுகிறது.
முதல்முறையாக நடத்தப்பட்ட அகில இந்திய அடிப்படை பாராமோட்டர் பயிற்சி மூலம் என்சிசி புதிய வரலாறு படைத்துள்ளது. இந்த முயற்சி இந்திய இளைஞர்களை விமான சாகச விளையாட்டுகள் மற்றும் உயர்நிலை சாகசப் பயிற்சிகளின் பக்கம் ஈர்க்கும் முக்கிய முன்னெடுப்பாக அமைந்துள்ளது.