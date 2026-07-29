இந்தியா

மும்பை பிரபல கிளப்புகளின் உரிமங்கள் ரத்து: சுகாதாரக் குறைபாடு காரணமாக உணவு பாதுகாப்புத்துறை அதிரடி நடவடிக்கை!

உணவுகள் தயாரிக்கப்படும் சமையலறைப் பகுதிகளில் கரப்பான் பூச்சிகள், ஈக்கள் மற்றும் பிற பூச்சிகளின் நடமாட்டம் அதிக அளவில் இருந்தது உறுதி செய்யப்பட்டது.
Cricket Club of India
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மும்பையிலுள்ள மிகவும் பிரபலமான மற்றும் பழமை வாய்ந்த கிளப்புகளில் நடத்தப்பட்ட சோதனையில், உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார விதிகளில் கடுமையான மீறல்கள் கண்டறியப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, 5 முன்னணி கிளப்புகளின் உணவு உரிமங்களை ரத்து செய்து மகாராஷ்டிர உணவு மற்றும் மருந்து நிர்வாகம் (FDA) அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது. அத்துடன், முறையான உரிமம் இன்றி செயல்பட்டு வந்த மற்றொரு பிரபல விளையாட்டு கிளப்பின் உணவு விநியோக சேவையை முற்றிலும் நிறுத்தவும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

உரிமம் ரத்து செய்யப்பட்ட முக்கிய கிளப்புகள்:

கடந்த ஜூலை 27 அன்று மும்பை மாநகர் முழுவதும் உள்ள கிளப்புகள், உணவகங்கள் மற்றும் உணவகக் கூடங்களில் எஃப்.டி.ஏ அதிகாரிகள் தீவிர ஆய்வுப் பணியில் ஈடுபட்டனர். இதில், தி கிரிக்கெட் கிளப் ஆஃப் இந்தியா, தி வில்லிங்டன் ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப், எம்.ஐ.ஜி கிரிக்கெட் கிளப், ஆர்.கே. ஜூஹு ஜிம்கானா, அபர்ணா ஜூஹு ஜிம்கானா ஆகிய 5 புகழ்பெற்ற கிளப்புகளின் உணவு உரிமங்கள் இடைநிறுத்தம் செய்யப்பட்டுள்ளன.

பூச்சிகள் மற்றும் ஈக்கள் தொல்லை:

FDA அதிகாரிகளின் சோதனையின் போது சமையலறை மற்றும் உணவு சேமிப்புப் பகுதிகளில் பல்வேறு தீவிர சுகாதார சீர்கேடுகள் கண்டறியப்பட்டன. உணவுகள் தயாரிக்கப்படும் சமையலறைப் பகுதிகளில் கரப்பான் பூச்சிகள், ஈக்கள் மற்றும் பிற பூச்சிகளின் நடமாட்டம் அதிக அளவில் இருந்தது உறுதி செய்யப்பட்டது.

சுகாதாரமற்ற பராமரிப்பு:

உணவுப் பொருட்களை முறையான வெப்பநிலையில் சேமித்து வைக்காதது மற்றும் சமையலறை உபகரணங்கள் தூய்மையாகப் பராமரிக்கப்படாதது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. உணவு பாதுகாப்புச் சட்டத்தின் கீழ் வரையறுக்கப்பட்ட தூய்மை வழிகாட்டுதல்கள் எதையும் இந்த உயர்முனை கிளப்புகள் முறையாகப் பின்பற்றவில்லை.

பிற கிளப்புகள் மீதான நடவடிக்கை:

மலாடு மேற்கில் செயல்பட்டு வரும் கோரேகாவ் ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் FSSAI உரிமம் எதுவுமின்றி இயங்கி வந்தது தெரியவந்ததை அடுத்து, அங்கு உணவு சேவைகளை உடனடியாக நிறுத்த உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. ஆய்வுக்குட்படுத்தப்பட்ட 7 நிறுவனங்களில், ஒரு உணவகத்திற்குச் சுகாதார நிலையை மேம்படுத்த அவகாசம் வழங்கி நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

உணவு பாதுகாப்புத் துறையின் எச்சரிக்கை:

நகரத்தின் உயர்மட்டப் பிரபலங்கள் மற்றும் தொழிலதிபர்கள் உறுப்பினர்களாக இருக்கும் முன்னணி கிளப்புகளிலேயே இத்தகைய சுகாதாரச் சீர்கேடுகள் கண்டறியப்பட்டது பொதுமக்கள் மற்றும் உறுப்பினர்களிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. உணவுப் பாதுகாப்பு விதிகளில் எவ்வித சமரசமும் செய்யப்பட மாட்டாது என்றும், அனைத்து குறைபாடுகளும் நிவர்த்தி செய்யப்பட்டு, மறுஆய்வு செய்யப்பட்ட பின்னரே இந்த கிளப்புகளின் உரிமங்களை மீண்டும் புதுப்பிப்பது குறித்து பரிசீலிக்கப்படும் என்றும் FDA அதிகாரிகள் திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்துள்ளனர்.

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