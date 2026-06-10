கேரளா மாநிலத்தில் ஒருவருக்கு நிபா வைரஸ் பாதிப்பு உறுதி

கேரளாவின் கோழிக்கோடு மாவட்டம், ஃபெரோக்கைச் சேர்ந்த 43 வயதான ஒருவருக்கு, கோழிக்கோடு அரசு மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவமனையில் நடத்தப்பட்ட முதற்கட்ட சோதனையில் நிபா வைரஸ் தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
அந்த நோயாளி புறநோயாளிகள் பிரிவு வழியாக மருத்துவமனைக்கு வந்ததாகவும், நிபா தொற்று இருக்கலாம் என சந்தேகிக்கப்படுவதற்கு முன்பு அவர் பலருடன் தொடர்பில் இருந்திருக்கலாம் என நம்பப்படுவதாக சுகாதாரத் துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
ஒரு கிடங்கை சுத்தம் செய்தபோது இந்த தொற்று ஏற்பட்டிருக்கலாம் என அதிகாரிகள் சந்தேகிக்கின்றனர், இருப்பினும் அதன் சரியான மூலம் இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை.
தேசிய வைரஸ் ஆய்வு நிறுவனத்திடம் (NIV) இருந்து இறுதி உறுதிப்படுத்தல் வியாழக்கிழமை அன்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. நோயாளியின் உடல்நிலை தற்போது சீராக இருப்பதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
நிலைமையை மதிப்பீடு செய்வதற்கும், அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து முடிவெடுப்பதற்கும் இன்று காலை மருத்துவக் குழுக் கூட்டம் கூட்டப்பட்டுள்ளது. கோழிக்கோடு மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் ஒரு தனி ஆய்வு கூட்டமும் நடைபெறும்.
கட்டுப்பாட்டு மண்டலங்களை அறிவிப்பது மற்றும் கட்டுப்பாடுகளை விதிப்பது குறித்த முடிவு, ஆய்வு கூட்டங்களுக்கு பிறகும் மற்றும் NIV பரிசோதனை முடிவுகளின் அடிப்படையிலும் எடுக்கப்படும்.
நிலைமையை ஆய்வு செய்வதற்கும், அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து முடிவெடுப்பதற்கும், திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள சுகாதார அமைச்சர் அலுவலகத்தில் இன்று மூத்த சுகாதார அதிகாரிகளின் கூட்டம் கூட்டப்பட்டுள்ளது.