குழந்தைகளை சமூக ஊடகங்களில் இருந்து விலக்கி வையுங்கள்.. பெற்றோர்களுக்கு மோகன் பகவத் அறிவுரை

இளைஞர்கள் தோல்வியடையும்போது விமர்சனத்தை விட அவர்களுக்கு உணர்ச்சிபூர்வமான ஆதரவே தேவை என்று ஆர்.எஸ்.எஸ் தலைவர் மோகன் பகவத் கூறினார்.
விஸ்வமங்கள்ய சபா ஏற்பாடு செய்திருந்த நிகழ்ச்சியில் பேசிய மோகன் பகவத், பெற்றோர்கள் குழந்தைகளின் ஆரம்ப ஆண்டுகளில் அவர்களின் குணநலன்களை வளர்ப்பதில் கவனம் செலுத்தி, அவர்கள் வளரும்போது படிப்படியாக அதிக சுதந்திரம் அளிக்க வேண்டும் என்றும் கூறினார்.
சமூக ஊடகங்களின் தாக்கத்தைக் கையாள்வதில் பெற்றோர்கள் முன்மாதிரியாகத் திகழ வேண்டும் என்றும், குழந்தைகள் வீட்டில் பார்ப்பதைப் பின்பற்றுவதாகவும், பெரியவர்களைக் கவனிப்பதன் மூலம் தங்கள் குணநலன்களை வளர்த்துக் கொள்வதாகவும் அவர் வலியுறுத்தினார்.
இதுகுறித்து மேலும் அவர் கூறுகையில், “இன்றைய சொற்கள் நுண்ணறிவை (IQ) பற்றிப் பேசுகின்றன. ஆனால், உணர்ச்சி நுண்ணறிவுதான் உண்மையில் முக்கியமானது.
பின்னடைவுகளைச் சமாளிக்க முடியாமல் வாழ்க்கையில் தோல்வியடையும் திறமையானவர்களை நாம் அனைவரும் பார்த்திருக்கிறோம்.
மதிப்புகளைத் திணிக்க முடியாது. பெரியோர்களின் நடத்தையைக் கவனிப்பதன் மூலம் அவை இயல்பாகவே உள்வாங்கப்படுகின்றன.
இது நல்லது, எனவே இதைச் செய்யுங்கள் என்று யாரோ சொல்வதால் மட்டும் அவை ஏற்றுக் கொள்ளப்படுவதில்லை.
கவனிப்பதாலும், பின்பற்றுவதாலும் மட்டுமே அவை ஒருவரின் குணத்தின் ஒரு பகுதியாக மாறுகின்றன. ஐந்து வயது வரை குழந்தைகளை சின்னஞ்சிறு ராஜாக்கள் மற்றும் ராணிகளைப் போல நடத்த வேண்டும்.
ஐந்து முதல் பதினாறு வயதுக்குள் அவர்களை முறையாக ஒழுங்குபடுத்த வேண்டும்; பதினாறு வயதுக்குப் பிறகு, அவர்களை நண்பர்களைப் போல நடத்த வேண்டும் என்று எங்கள் முன்னோர்கள் கூறுவார்கள்.
ஏனென்றால், அந்த வயதில், இளம் வயதினர் சுயமாகப் புரிந்துகொள்ளவும் சிந்திக்கவும் கூடிய திறனை வளர்த்துக் கொள்கிறார்கள்.
ஒரு குழந்தை தேர்வில் தோல்வியுற்றால், தான் தோல்வியடைந்துவிட்டோம் என்பது அக்குழந்தைக்கு ஏற்கெனவே தெரியும். அதை மீண்டும் மீண்டும் சொல்லிக்கொடுக்க வேண்டிய அவசியமில்லை.
மாறாக, தங்களுடன் யாரோ ஒருவர் துணை நிற்கிறார் என்பதை அக்குழந்தை உணர வேண்டும். பெற்றோர்கள் குழந்தையிடம், கவலைப்படாதே.
நாங்கள் உன்னுடன் இருக்கிறோம், அடுத்த முறை நீ வெற்றி பெறுவாய். அடுத்து என்ன செய்ய வேண்டும் என்று பார்ப்போம் என்று சொல்ல வேண்டும். அதுதான் குழந்தைகளுக்குத் தேவை.
விழுந்தாலும் எழுந்து முன்னேறிச் செல்ல வேண்டும் என்று ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் கற்பிக்கப்பட வேண்டும். அந்த நம்பிக்கை குடும்பத்திடமிருந்து வர வேண்டும்.
குடும்பங்கள் அத்தகைய ஆதரவை வழங்கினால், குழந்தைகள் இயல்பாகவே வலிமையானவர்களாகவும் திறமையானவர்களாகவும் மாறுவார்கள்.
குழந்தைகள் தங்கள் பெற்றோருடன் மிகவும் நெருக்கமாகப் பிணைந்திருப்பதாக உணர வேண்டும், அப்போதுதான் அவர்களால் தயக்கமின்றி தங்கள் பெற்றோரிடம் பேச முடியும்.
உங்கள் பிள்ளைகள் திரைப்படங்களில் வரும் சில உள்ளடக்கங்களைப் பார்ப்பதையோ அல்லது இழிவான வார்த்தைகளைக் கேட்பதையோ நீங்கள் விரும்பவில்லை என்றால், நீங்களும் அதைப் பார்க்கவோ கேட்கவோ கூடாது.
எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, அதைத் தவிர்ப்பதால் நாம் என்ன இழக்கப் போகிறோம்? குழந்தைகள் தாங்கள் பார்ப்பதைப் பின்பற்றுகிறார்கள்.
நாம் சரியான வாழ்க்கை முறையைக் கடைப்பிடித்தால், அவர்கள் இயல்பாகவே அதைப் பின்பற்றுவார்கள், படிப்படியாக அது அவர்களின் குணத்தின் ஒரு பகுதியாகி விடும்,” என்று அவர் கூறினார்.