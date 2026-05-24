கர்நாடகா: சிப்பிகளை சேகரிக்க சென்ற 8 பேர் ஆற்றில் மூழ்கி பலி

கர்நாடகாவின் உத்தர கன்னடா மாவட்டத்தில் சிப்பிகளைப் சேகரிக்க ஆற்றில் இறங்கிய எட்டு பேர் நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்தனர்.
ஷிராலி கிராமம் அருகே உள்ள தட்டே ஹக்கலு ஆற்றில் இந்த சோகம் அரங்கேறியுள்ளது. ஒரே குடும்பத்தை
சிப்பிகளைப் சேகரிப்பதற்காக சுமார் பதினான்கு பேர் ஆற்றில் இறங்கியிருந்தனர். ஆற்றின் ஆழமான பகுதிக்குள் நுழைந்தபோது, சிலர் பலத்த நீரோட்டத்தில் அடித்துச் செல்லப்பட்டனர்.
அவர்களைக் காப்பாற்ற முயன்றபோது, மற்றவர்களும் அடித்துச் செல்லப்பட்டனர்.
8 பேர் உயிரிழந்த நிலையில் காணாமல் போனவர்களை மீட்புக் குழுவினர், காவல்துறை மற்றும் உள்ளூர் மக்கள் தொடர்ந்து தேடி வருகின்றனர்.
விபத்தில் சிக்கியவர்களில் பலர் நண்டு பிடிப்பதில் அனுபவம் வாய்ந்தவர்கள் என்று கூறப்படுகிறது.
அப்பகுதியில் பெய்த கனமழையைத் தொடர்ந்து ஆற்றின் நீரோட்டம் அதிகரித்ததே இதற்குக் காரணம் என தெரியவந்துள்ளது.