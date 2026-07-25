அதிகாரியுடன் வாக்குவாதம்: டெல்லி கேரளா ஹவுஸில் காங்கிரஸ் தலைவர் கண்ணையா குமார் அதிரடி கைது!

அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டியின் இந்திய தேசிய மாணவர் சங்கத்தின் பொறுப்பாளரான கண்ணையா குமார், நேற்று டெல்லி போலீசாரால் அதிரடியாகக் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
டெல்லியில் உள்ள கேரளா ஹவுஸ் வளாகத்தில் அங்குள்ள உயர் அதிகாரியுடன் ஏற்பட்ட காரசாரமான வாக்குவாதத்தை அடுத்து இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
கேரளா ஹவுஸ் வட்டாரங்களின்படி, கண்ணையா குமார் தனது நண்பர் ஒருவரின் பெயரில் பதிவு செய்யப்பட்டிருந்த அறைக்காக கேரளா ஹவுஸ் சென்றுள்ளார். ஆனால், அங்கு காலியாக அறைகள் எதுவும் இல்லை என ஊழியர்கள் மறுத்துள்ளனர்.
இது குறித்து விளக்கம் கேட்பதற்காக கேரளா ஹவுஸ் ஆணையர் புனீத் குமாரை கன்ஹையா குமார் அணுகியுள்ளார்.
அப்போது இருவருக்கும் இடையே கடுமையான வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து, உறைவிட ஆணையர் புனீத் குமார் டெல்லி போலீசாருக்குத் தகவல் கொடுத்து, கண்ணையா குமாரை வளாகத்தில் இருந்து வெளியேற்றுமாறு புகார் அளித்தார்.
அந்தப் புகாரின் அடிப்படையில் டெல்லி போலீசார் அவரை சம்பவ இடத்திலேயே கைது செய்தனர்.
கைது செய்யப்பட்டு போலீஸ் வாகனத்தில் அழைத்துச் செல்லப்பட்ட போது செய்தியாளர்களிடம் பேசிய கண்ணையா குமார், கேரள ஆளுநர் ராஜேந்திர அர்லேகர் கேரள இல்லத்திற்கு வருவார் என்று தனக்குத் தெரிவிக்கப்பட்டதாக செய்தியாளர்களிடம் கூறினார். மேலும் அவர், "ஆளுநர் வருகிறார், ஆளுநர் ஒரு ராஜா" என்றும் குறிப்பிட்டார்.
மேலும், "நான் எனது நண்பரைச் சந்திக்கவே இங்கு வந்தேன். என்னை எதற்குக் கைது செய்கிறார்கள்? இது மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா மற்றும் டெல்லி போலீசாரின் அராஜகப் போக்கு" என்று கடுமையாகச் சாடினார்.
தற்போது அவர் தென்மேற்கு டெல்லியில் உள்ள ஜாஃபர்பூர் கலான் காவல் நிலையத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளார்.
கேரளா ஹவுஸ் அமைந்துள்ள ஜந்தர் மந்தர் பகுதியில் நீட் தேர்வு முறைகேடுகள், வினாத்தாள் கசிவு மற்றும் வேலையில்லாத் திண்டாட்டம் ஆகியவற்றுக்கு எதிராக மாணவர்களைத் திரட்டி கண்ணையா குமார் சமீப காலமாகத் தொடர் போராட்டங்களை நடத்தி வருகிறார்.
"மோடி அரசு நாட்டின் கல்வி முறையை ஐசியு-வில் தள்ளிவிட்டது" என்று குற்றம் சாட்டி, மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தி வருகிறார்.