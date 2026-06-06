ஜம்மு-காஷ்மீர்: AIIMS அவந்திபோரா பணிகளை விரைவுபடுத்தக் கோரி மெகபூபா முஃப்தி வலியுறுத்தல்

ஜம்மு காஷ்மீர் மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சியின் தலைவரும், ஜம்மு காஷ்மீரின் முன்னாள் முதலமைச்சருமான மெகபூபா முஃப்தி, மத்திய சுகாதாரத் துறை அமைச்சர் ஜே.பி. நட்டாவுடன் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு பேசியுள்ளார். அப்போது, ஜம்மு காஷ்மீரின் புல்வாமா மாவட்டத்தில் உள்ள அவந்திபோராவில் கட்டப்பட்டு வரும் "அகில இந்திய மருத்துவ அறிவியல் கழக" (AIIMS Awantipora) மருத்துவமனைத் திட்டப் பணிகளை மேலும் தாமதமின்றி விரைந்து முடிக்க வேண்டும் என்று அவர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார். இக்கோரிக்கையை ஏற்றுக்கொண்ட மத்திய அமைச்சர் ஜே.பி.நட்டா, இத்திட்டம் குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவுக்குள் வெற்றிகரமாக முடிக்கப்படும் என்று அவரிடம் உறுதியளித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து மெகபூபா முஃப்தி தனது 'டிவிட்டர்' பக்கத்தில் வெளியிட்ட பதிவில், "மத்திய சுகாதாரத் துறை அமைச்சர் ஜே.பி. நட்டா ஜி அவர்களிடம் பேசி, அவந்திபோரா எய்ம்ஸ் பணிகளை விரைவுபடுத்துமாறு கேட்டுக்கொண்டேன். இத்திட்டம் மேலும் தாமதமாகக் கூடாது என்பதே எங்கள் நோக்கம். பணிகளை உரிய நேரத்திற்குள் முடிப்பதாக அவர் எனக்கு அன்புடன் உறுதியளித்துள்ளார். அங்கு நியமிக்கப்பட்டுள்ள கட்டுமானக் குழுவினர் இரவும் பகலும் அயராது உழைத்து வருகிறார்கள் என்பதில் சந்தேகமில்லை. எனினும், ஜம்மு காஷ்மீர் முழுவதும் மருத்துவ உள்கட்டமைப்புகள் பெரும் சவால்களைச் சந்தித்து வருவதால், இந்த எய்ம்ஸ் நிறுவனம் விரைவில் செயல்பாட்டுக்கு வருவது மிகவும் அவசியமானதாகும். இது இப்பகுதி மக்களுக்கு மிகவும் தேவையான உயர்தர மருத்துவச் சேவைகளை வழங்கும்.
"இந்த எய்ம்ஸ் அவந்திபோரா திட்டம் கடந்த 2015-ஆம் ஆண்டு, மெகபூபா முஃப்தியின் தந்தையும், பிடிபி கட்சியின் நிறுவனருமான மறைந்த முஃப்தி முகமது சயீத் ஜம்மு காஷ்மீர் முதலமைச்சராக இருந்தபோது மத்திய அரசால் அனுமதிக்கப்பட்டது. இது தனது தந்தையின் நீண்டகாலக் கனவு என்று மெகபூபா குறிப்பிட்டுள்ளார்.
முன்னதாக, ஜூன் 5 அன்று மெகபூபா முஃப்தி, தனது கட்சியின் எம்எல்ஏக்களான வாஹீத் பாரா மற்றும் ரஃபிக் அகமத் நாயக் ஆகியோருடன் கட்டுமானப் பகுதிக்கு நேரடியாகச் சென்று பணிகளின் நிலவரத்தைக் கேட்டறிந்தார். மேலும், உள்ளூர் இளைஞர்களுக்கு அங்குள்ள தொழில்நுட்பம் சாரா பணிகளில் முன்னுரிமை வழங்க வேண்டும் என்றும் அதிகாரிகளிடம் கோரினார்.
மெகபூபா முஃப்தியின் இந்த ஆய்வுக்கு, தற்போதைய ஒமர் அப்துல்லா தலைமையிலான ஜம்மு காஷ்மீர் அரசில் உள்ள தேசிய மாநாட்டுக் கட்சி மற்றும் பிற எதிர்க்கட்சிகள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளன. ஜம்மு காஷ்மீர் சுகாதாரத் துறை அமைச்சர் சகினா இதூ இது குறித்து விமர்சிக்கையில், "2018-லேயே ஆட்சியை இழந்து, மக்களால் நிராகரிக்கப்பட்டவர்கள், தற்போது எந்த அதிகாரத்தின் அடிப்படையில் இந்த மத்திய அரசுத் திட்டத்தை ஆய்வு செய்கிறார்கள்? அவர்கள் இன்னும் தங்களை ஆட்சியில் இருப்பதாக நினைத்துக் கொண்டு அரசியல் மறதியால் அவதிப்படுகிறார்கள்" என்று சாடியுள்ளார். இதனால், இந்த மருத்துவமனைத் திட்டம் தற்போது அம்மாநிலத்தில் பெரிய அரசியல் விவாதப் பொருளாக மாறியுள்ளது.