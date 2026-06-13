விமானப்படை அகாடமியில் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க கூட்டுப் பட்டமளிப்பு விழா!

தெலங்கானா மாநிலம் துண்டிகலில் உள்ள இந்திய விமானப்படை அகாடமியில் 217-வது பயிற்சிப் பிரிவின் கூட்டுப் பட்டமளிப்பு விழா இன்று மிக விமரிசையாக நடைபெற்றது. இதில் 194 ஆண்கள், 37 பெண்கள் என மொத்தம் 231 விமானப் படைப் பயிற்சிப் பிரிவு மாணவர்கள் தங்களது பயிற்சிகளை வெற்றிகரமாக முடித்து, இந்திய விமானப்படையின் அதிகாரிகளாகப் பொறுப்பேற்றுக் கொண்டனர்.
இந்த விழாவில் மத்திய பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் முதன்மை விருந்தினராகக் கலந்துகொண்டு, அணிவகுப்பு மரியாதையை ஏற்றுக்கொண்டார். மேலும், இளம் அதிகாரிகளுக்குப் பொறுப்புகளை வழங்கி கௌரவித்தார்.
புனேவில் உள்ள தேசிய பாதுகாப்பு அகாடமியில் (NDA) இருந்து முதன்முதலாகத் தேர்வாகி, துண்டிகல் விமானப்படை அகாடமியில் சிறப்புப் பயிற்சி பெற்ற முதல் பேட்ச் பெண் அதிகாரிகள் இந்த விழாவின் மூலம் இந்திய விமானப்படையில் அதிகாரிகளாக அதிகாரப்பூர்வமாக இணைந்தனர். இது இந்திய ஆயுதப்படைகளில் பாலின சமத்துவத்திற்கான ஒரு முக்கிய மைல்கல்லாகக் கருதப்படுகிறது.
விமானப்படை அதிகாரிகளுடன் சேர்த்து, இந்திய கடற்படையைச் சேர்ந்த 9 அதிகாரிகள், இந்திய கடலோர காவல்படையைச் சேர்ந்த 3 அதிகாரிகள் மற்றும் வியட்நாம் நாட்டின் 2 பயிற்சி அதிகாரிகளுக்கும் விமானப் பயிற்சிகளை வெற்றிகரமாக முடித்ததற்கான ‘விங்ஸ்’ பதக்கங்கள் வழங்கப்பட்டன.
விமானப்படைத் தளபதி ஏர் சீஃப் மார்ஷல் ஏ.பி.சிங் தலைமையில், ஆகாஷ் கங்கா ஸ்கைடைவிங் குழு மற்றும் ஏர் வாரியர் ட்ரில் டீம் ஆகியோரின் சாகசங்களுடன் விழா தொடங்கியது. தொடர்ந்து பிலாட்டஸ், ஹாக், கிரண் மற்றும் சேதக் ஆகிய பயிற்சி விமானங்கள் வானில் அணிவகுத்து நின்றன. இதன் உச்சகட்டமாக, சுகோய்-30 எம்கேஐ போர் விமானங்களின் அதிரடி வேகம், சாரங் ஹெலிகாப்டர் குழு மற்றும் சூர்யகிரண் ஏரோபாட்டிக் குழுவின் திகைப்பூட்டும் வான்வழி சாகசக் காட்சிகள் பார்வையாளர்களை வியப்பில் ஆழ்த்தின.
இவ்விழாவில், இளம் அதிகாரிகளிடையே உரையாற்றிய பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங்: "நமது விமானப்படையில் பெண்களின் பங்களிப்பு அதிகரித்து வருவது, படையை மேலும் சமச்சீரானதாகவும், வலிமையானதாகவும் மாற்றியுள்ளது. வளர்ந்து வரும் புதிய சவால்களுக்கு ஏற்ப, எதிர்கால தொழில்நுட்பங்களையும் உத்திகளையும் நீங்கள் மாற்றியமைத்துக் கொள்ள வேண்டும். நாட்டின் பாதுகாப்பில் விமானப்படை எப்போதும் ஒரு கேடயமாகவும் வாளாகவும் திகழ்கிறது." என்று பாராட்டி, பல்வேறு பிரிவுகளில் சிறப்பிடம் பெற்ற அதிகாரிகளுக்கு ‘ஜனாதிபதியின் பதக்கங்களை’ வழங்கி வாழ்த்தினார்.