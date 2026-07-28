பெண் போராட்டக்காரரை அறைந்த காவலரை நீக்க உயர் நீதிமன்றம் மறுப்பு

நீதிமன்ற உத்தரவின் பேரில் கூடுதல் டி.சி.பி. சந்தீப் லம்பா மேற்கொள்ளும் காவல் துறை விசாரணைக்கு தடை கோரிய மனுவை டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டது. ஒரு அதிகாரி மீதான குற்றச்சாட்டை மட்டும் வைத்துக் கொண்டு அவர் பாரபட்சமாக செயல்படுவார் என்று ஊகிக்க முடியாது என்றும் டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் கருத்து தெரிவித்துள்ளது.
அதிகாரி செய்த எந்தவொரு தவறும் சட்டப்படி கையாளப்பட வேண்டியது என்றாலும், நியாயமான விசாரணைக்கு முன்பே அவர் குற்றவாளி என்று நீதிமன்றம் கருதுவது பொருத்தமற்றது என்று நீதிபதி கிரீஷ் கத்பாலியா வாய்மொழியாகக் குறிப்பிட்டார்.
"நீங்கள் நியாயமாக நடந்துகொள்ள வேண்டும். அந்த நிறுவனத்தின் நற்பெயரை குலைப்பதை நிறுத்துங்கள். அந்த நபர் என்ன செய்திருந்தாலும், அதற்கான விளைவுகளை அவர் எதிர்கொள்ளத்தான் வேண்டும். ஆனால், அதற்காக அந்த பணி முழுவதையும் அவரது மேற்பார்வையில் இருந்து நீக்கிவிட வேண்டும் என்று அர்த்தமல்ல," என்று நீதிபதி குறிப்பிட்டார்.
சமீபத்தில் டெல்லியில் உள்ள ஜந்தர் மந்தரில் கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சியினர் சார்பில் நடைபெற்ற போராட்டத்தின் போது சந்தீப் லம்பா ஒரு பெண்ணை ஓங்கி அறைந்த காட்சிகள் அடங்கிய வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரல் ஆனதைத் தொடர்ந்து இந்த மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
சமீபத்தில் நடந்த சலோ ஜந்தர் மந்தர் போராட்டத்தின் போது லம்பா ஒரு பெண்ணை அறைந்ததாக கூறப்படும் வீடியோக்கள் வைரலானதை அடுத்து இந்த மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அவரது நிர்வாக மேற்பார்வையின் கீழ் நடத்தப்பட்ட காவல்துறை விசாரணையில், இந்த சம்பவம் "சார்பு பற்றிய நியாயமான அச்சத்தை" உருவாக்கியுள்ளதாக மனுதாரர் வாதிட்டார்.
இதற்கு பதிலளித்த நீதிபதி கத்பாலியா, "இன்று ஒட்டுமொத்த டெல்லி காவல்துறையுமே கூண்டில் நிறுத்தப்படுகிறதா? அப்படியானால், அவர்கள் முதல் தகவல் அறிக்கைகளை (FIR) பதிவு செய்வதை நிறுத்திவிட வேண்டுமா?" என்று கேள்வி எழுப்பினார்.
தொடக்கத்தில், டெல்லி காவல்துறை சார்பில் ஆஜரான கூடுதல் சொலிசிட்டர் ஜெனரல், விசாரணை ஏற்கனவே நிறைவடைந்து விட்டதாகவும், மனுதாரரின் வாக்குமூலம் பதிவு செய்யப்பட்டு விட்டதாகவும், மேல் நடவடிக்கைக்காக அறிக்கை உரிய அதிகாரியிடம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டு விட்டதாகவும் நீதிமன்றத்திடம் தெரிவித்தார்.
இக்கருத்தை பதிவு செய்துகொண்ட நீதிமன்றம், இந்த மனு அதன் நோக்கத்தை இழந்துவிட்டதாக கூறி அதனைத் தள்ளுபடி செய்தது.
நீதிமன்ற உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்ட பின்னரும், லம்பா தொடர்பான அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகள் பாரபட்சம் குறித்த சந்தேகங்களை வலுப்படுத்துவதாக வாதிட்ட மனுதாரரின் வழக்கறிஞர், அவற்றை நீதிமன்றம் பரிசீலிக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார். இருப்பினும், நீதிமன்றம் அந்த கோரிக்கையை நிராகரித்தது.
"ஒரு பெண்மணியை அறைவது போன்ற வீடியோ காட்சியில் இவர் சிக்கியிருக்கிறார் என்பதற்காக மட்டும் நாம் இவரை இழிவுபடுத்திவிட முடியாது. ஒருவேளை இறுதியில் அவர் குற்றவாளி என்று நிரூபிக்கப்பட்டாலும் கூட, அவர் எல்லா வழக்கிலும் நியாயமற்ற முறையில் செயல்படுவார் என்று கருத முடியுமா?" என்று நீதிபதி கத்பாலியா கருத்து தெரிவித்தார்.
"இந்த காரணத்திற்காக நான் விசாரணையை மாற்றினால்... நான் அவரை இழிவுபடுத்துவதாக ஆகாதா? விசாரணை இல்லாமலேயே அவரை குற்றவாளி என்று முத்திரை குத்துவதாக ஆகாதா? ஒருவருக்கு பாரபட்சம் இருப்பதாக கூறுவதன் மூலம் நீங்கள் அவர் மீது களங்கம் சுமத்துகிறீர்கள். அவருக்கும் நியாயமான விசாரணைக்கான உரிமை உண்டு," என்று நீதிமன்றம் கூறியது.
லம்பாவின் நிர்வாகக் கட்டுப்பாட்டில் இருந்து இந்த விசாரணையை விலக்கி, வடகிழக்கு டெல்லிக்கு வெளியே பணியில் உள்ள காவல் துணை ஆணையர் ஒருவரிடம் ஒப்படைக்குமாறு காவல் ஆணையருக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என்று மனுதாரர் கோரியிருந்தார்.