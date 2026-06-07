இந்தியா

குடும்ப தகராறில் தந்தை, சகோதரியை குத்திக் கொன்ற சிறுவன் - பரபரப்பு சம்பவம்

சிறுவனுக்கும் காயங்கள் ஏற்பட்டு, அவனுக்கும் மருத்துவ சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
காவல் துறையினர்
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கர்நாடகா மாநிலத்தின் கொப்பல் மாவட்டத்தில் ஒரு சிறுவன் ஒருவன் தனது தந்தை, தாய் மற்றும் மூத்த சகோதரியை கத்தியால் குத்திய சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. இந்த சம்பவத்தில் பாதிக்கப்பட்ட மூவரில் இருவர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தனர்.

அந்த சிறுவன், தனது தந்தை யாங்கண்ணா நாயுடு (48), தாய் சௌஜன்யா மற்றும் சகோதரி பிரகதி (20) ஆகியோரை கத்தியால் தாக்கியதாக கூறப்படுகிறது. பிரகதி சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். தந்தை பல்லாரியில் உள்ள VIMS மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டார், அங்கு அவர் பலத்த காயங்களால் பின்னர் உயிரிழந்தார்.

தாயின் நிலைமை கவலைக்கிடமாக உள்ளது, அவர் தற்போது பல்லாரியில் உள்ள ஒரு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். சிறுவனுக்கும் காயங்கள் ஏற்பட்டு, அவனுக்கும் மருத்துவ சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

சிறுவனின் தாத்தா பாட்டிதான் முதலில் இந்த சம்பவத்தை அம்பலப்படுத்தினர். வீட்டிற்குள் இருந்து உரத்த வாக்குவாதம் மற்றும் அலறல் சத்தங்களை கேட்ட அவர்கள், பக்கத்து வீட்டுக்காரர் ஒருவர் உதவியுடன் கதவை உடைத்து திறந்தனர். உள்ளே, குடும்ப உறுப்பினர்கள் நால்வரும் பலத்த காயங்களுடன் இரத்தம் சிந்திய நிலையில் இருப்பதை கண்டனர்.

தாத்தா அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. கங்காவதி போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று விசாரணையை தொடங்கியுள்ளனர்.

இந்த குடும்ப வன்முறை சம்பவத்திற்கான காரணம் எது என்பதை துல்லியமாக இன்னும் கண்டறியவில்லை என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். இந்த தகராறு, சிறுவனின் ஆன்லைன் விளையாட்டு பழக்கத்துடன் தொடர்புடையதாக இருக்கலாம், இருப்பினும் இதுதான் நோக்கம் என்பதை போலீசார் உறுதிப்படுத்தவில்லை.

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