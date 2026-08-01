இந்தியா

எல் நினோ அச்சுறுத்தல்: இந்தியாவின் தென்மேற்கு பருவமழை மீண்டும் பாதிக்குமா?-வானிலை மையம் எச்சரிக்கை!

பசிபிக் பெருங்கடலில் நிலவும் வெப்பநிலை மாற்றத்தால் உருவான 'சூப்பர் எல் நினோ' மேலும் தீவிரமடைய வாய்ப்புள்ளது.
ELNINO-MONSOON
Published on

நூற்றாண்டில் இல்லாத அளவுக்கு மிக மோசமான மழைப் பற்றாக்குறையுடன் தொடங்கிய நடப்பு தென்மேற்கு பருவமழை, ஜூலை மாதத்தில் ஓரளவு மீண்டெழுந்த நிலையில், தற்போது வலுவடைந்து வரும் 'எல் நினோ' காரணியால் ஆகஸ்ட் மற்றும் செப்டம்பர் மாதங்களில் மீண்டும் மழை பொழிவு குறையக்கூடும் என்று உலக வானிலை அமைப்பு (WMO) மற்றும் இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளன.

இந்தியாவின் விவசாயத்திற்கும் பொருளாதாரத்திற்கும் மிக முக்கிய ஆதாரமாக விளங்குவது தென்மேற்கு பருவமழையாகும். இந்த ஆண்டு ஜூன் மாதம் தொடக்கத்தில் போதிய மழை பெய்யாமல் நாட்டின் பல பகுதிகளில் வறட்சி நிலை ஏற்பட்டது. இருப்பினும், கடந்த மாதத்தில் பெய்த பரவலான கனமழை இந்த பற்றாக்குறையை ஓரளவிற்குச் சரிசெய்தது.

இந்நிலையில், பசிபிக் பெருங்கடலில் நிலவும் வெப்பநிலை மாற்றத்தால் உருவான 'சூப்பர் எல் நினோ' மேலும் தீவிரமடைய வாய்ப்புள்ளதாக புதிய சர்வதேச காலநிலை எச்சரிக்கை வெளியாகியுள்ளது.

குறைவான மழைப்பொழிவு கணிப்பு:

இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையின்படி, ஆகஸ்ட் மாதத்தில் வழக்கத்தை விடக் குறைவான மழையே பதிவாக வாய்ப்புள்ளது.

உலக வானிலை அமைப்பின் எச்சரிக்கை:

ஐக்கிய நாடுகளின் உலக வானிலை அமைப்பு வெளியிட்டுள்ள தகவலின்படி, ஆகஸ்ட் முதல் அக்டோபர் வரையிலான காலத்தில் 'எல் நினோ' காரணி மிகவும் வலுவடையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

விவசாயிகள் கவலை:

இந்தியாவின் இரண்டாம் கட்ட பருவமழை பலவீனமடைந்தால், நாட்டின் முக்கிய விளைபொருட்களான நெல், கரும்பு மற்றும் பருப்பு வகைகளின் உற்பத்தி பெருமளவில் பாதிக்கப்படலாம் என்று அஞ்சப்படுகிறது.

அணை நீர்மட்டம்:

ஜூலை மாத மழையால் அணைகளின் நீர்மட்டம் ஓரளவிற்கு உயர்ந்திருந்தாலும், ஆகஸ்ட் மாதத்தில் மழை குறைந்தால் குடிநீர் மற்றும் பாசன நீர் தேவையில் நெருக்கடி ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.

பருவமழையின் முதல் பாதி ஏற்ற இறக்கங்களுடன் நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், 'எல் நினோ'வின் தாக்கத்தால் இரண்டாவது பாதி வறட்சியை நோக்கிச் செல்லுமா என்ற அச்சமும், கேள்வியும் பொதுமக்கள் மற்றும் விவசாயிகள் மத்தியில் மேலோங்கியுள்ளது.

Southwest Monsoon
தென்மேற்கு பருவமழை
Weather Department
எல் நினோ
இந்திய வானிலை மையம்
El Nino
X

Maalai Malar
www.maalaimalar.com