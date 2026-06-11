ஆண் சடலங்களின் பிறப்புறுப்பு குறித்து கேலி செய்த விவகாரம் - பகிரங்க மன்னிப்பு கோரிய பெண் மருத்துவர்!

பிரணித் மோரின் பழைய 'ஸ்டாண்ட்-அப்' நகைச்சுவை நிகழ்ச்சி ஒன்றில், பெண் மருத்துவர் ஒருவர் (இவர் சேஜல் பவார் என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளார்) ஆண் சடலங்களின் பிறப்புறுப்பு அளவு குறித்து நகைச்சுவையாகப் பேசியதாகக் கூறப்படும் வீடியோ ஒன்று சமூக ஊடகங்களில் வைரலாகி, பொதுமக்களிடையே கடும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. சமூக ஊடகங்களில் பிரபலமானவரான பவார், இதற்கு எழுந்த கடும் எதிர்ப்பைத் தொடர்ந்து பகிரங்கமாக மன்னிப்பு கோரினார்.
இணையத்தில் மீண்டும் பரவி வரும் அந்த பழைய வீடியோவில், மருத்துவர்கள் தங்களுக்குள் என்ன மாதிரியான நகைச்சுவைகளை செய்துகொள்வார்கள் என்று பிரணித் மோர் கேட்கிறார். அந்தக் கேள்விக்கு பதிலளிக்கும் போது, பவார் தனது மருத்துவக் கல்லூரி காலத்து நிகழ்வு ஒன்றை விவரித்தார்.
உடற்கூறியல் ஆய்வகத்தில் ஆண் சடலங்களை உடற்கூறு ஆய்வு செய்யும்போது, அவற்றின் பிறப்புறுப்புகள் குறித்து தாங்கள் கருத்து தெரிவிப்பதாக அவர் கூறினார். அவரது இந்தக் கூற்றைக் கேட்டு பிரணித் மோர் சிரிப்பதும், அது தொடர்பாக நகைச்சுவை செய்வதும் அந்த வீடியோவில் காணப்படுகிறது.
இந்த வீடியோ வைரலானதை தொடர்ந்து, மருத்துவ நிபுணர்கள், மாணவர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் மத்தியில் கடும் விமர்சனங்கள் எழுந்தன. அதன் பிறகு, மக்களின் உணர்வுகளை புண்படுத்தியதற்காக தான் "மிகவும் வருந்துவதாக" கூறி பவார் ஒரு மன்னிப்பு வீடியோவை வெளியிட்டார்.
"அந்தச் சம்பவம் நடந்ததற்கு நான் மிகவும் வருந்துகிறேன்," என்று கூறிய சேஜல் பவார், தான் "மிகவும் தவறான ஒரு விஷயத்தைச்" சொல்லிவிட்டதாக ஒப்புக்கொண்டார். அப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயத்தை நாம் பேசுவோம் என்று ஒருபோதும் திட்டமிட்டு நினைக்கவில்லை என்றும் அவர் கூறினார்.
தான் கலந்துகொண்ட முதல் நகைச்சுவை நிகழ்ச்சி அதுதான் என்று குறிப்பிட்ட அவர், "நான் இதை ஒருபோதும் நியாயப்படுத்தப் போவதில்லை. தவறான பக்கத்தை ஆதரிக்கவும் போவதில்லை," என்று கூறினார். மேலும், இனி ஒருபோதும் இத்தகைய தவறைச் செய்யமாட்டேன் என்று பொதுமக்களுக்கு அவர் உறுதியளித்தார்.