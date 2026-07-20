இந்தியா

போராட்டக்களத்தில் வன்முறை... பல்வேறு உயர்மட்ட கூட்டங்களை நடத்திய டெல்லி காவல் துறை..!

அசம்பாவிதங்கள் ஏற்பட்டால் அதை எதிர்கொள்வதற்கான நடவடிக்கைகள் குறித்து விரிவாக ஆலோசிக்கப்பட்டது.
டெல்லி காவல் துறை
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டெல்லியில் போராட்டக்காரர்களுக்கும் பாதுகாப்பு படையினருக்கும் இடையே ஏற்பட்ட மோதல்களை தொடர்ந்து, சட்டம்-ஒழுங்கு நிலவரத்தை ஆய்வு செய்வதற்காக டெல்லி காவல்துறை பல உயர்மட்டக் கூட்டங்களை நடத்தியதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

முக்கிய கூட்டம்:

தகவல்களின்படி, போராட்டங்களுக்கு முன்னதாக மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் குறித்து விவாதிக்க காலையில் ஒரு கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் முக்கிய இடங்கள், பாதுகாப்பு படையினரின் நிலைநிறுத்தம் மற்றும் ஏதேனும் அசம்பாவிதங்கள் ஏற்பட்டால் அதை எதிர்கொள்வதற்கான நடவடிக்கைகள் குறித்து விரிவாக ஆலோசிக்கப்பட்டது.

"கூட்டத்தின்போது, ​​கூட்டத்தைக் கையாளுதல், பாதுகாப்பு படையினரின் நடமாட்டம், போக்குவரத்து ஒழுங்குமுறை மற்றும் அவசரக்கால நடவடிக்கைகள் உள்ளிட்ட பாதுகாப்பு திட்டத்தின் அனைத்து அம்சங்களும் ஆய்வு செய்யப்பட்டன," என்று ஒரு அதிகாரி தெரிவித்தார்.

மூத்த அதிகாரிகள் ஆலோசனை:

பின்னர், வன்முறைக்குப் பிந்தைய நிலவரத்தை மதிப்பிடுவதற்கும், மோதல்கள் குறித்த விசாரணையை ஆய்வு செய்வதற்கும் டெல்லி காவல் துணை ஆணையர் (DCP) அலுவலகத்தில் மற்றொரு உயர்மட்டக் கூட்டம் நடைபெற்றதாக அவர்கள் கூறினர்.

நிகழ்வுகளின் வரிசைமுறை, மோதலின்போது பாதுகாப்பு படையினர் நிலைநிறுத்தப்பட்ட விதம், பொது சொத்துக்கள் மற்றும் காவல் வாகனங்களுக்கு ஏற்பட்ட சேதம், மற்றும் வன்முறையில் ஈடுபட்டதாக கூறப்படுபவர்கள் மீது எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து மூத்த அதிகாரிகள் விவாதித்தனர்.

கூடுதல் நடவடிக்கை:

நிலவரம் குறித்து ஆலோசிக்கவும், அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து முடிவெடுக்கவும் டெல்லி காவல்துறையின் உயர் அதிகாரிகள் டெல்லி காவல் துணை ஆணையர் அலுவலகத்திற்கு சென்றதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

மேலும், பதற்றம் நிறைந்த பகுதிகளில் செய்யப்பட்டுள்ள பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் ஆய்வு செய்யப்பட்டதோடு, தலைநகரில் சட்டம்-ஒழுங்கை பராமரிப்பதற்கான கூடுதல் நடவடிக்கைகள் குறித்தும் இக்கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டதாக அவர்கள் கூறினர்.

போராட்டம்
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