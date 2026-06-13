இந்தியா

டெல்லி - மும்பை இடையே இனி 12 மணி நேரப் பயணம்: ஜூன் 20-க்குப் பிறகு முழு விரைவுச்சாலை திறப்பு!

ராஜஸ்தான் மாநிலம் கோட்டாவில் உள்ள 4.9 கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள அதிநவீன சுரங்கப்பாதை பணிகள் நிறைவு..
DelhiMumbaiExpressway
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நாடு முழுவதும் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியிருந்த டெல்லி - மும்பை விரைவுச்சாலை ஜூன் 20-ஆம் தேதிக்குப் பிறகு எப்போது வேண்டுமானாலும் முழுமையாகப் பயன்பாட்டிற்கு வரும் என அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

ராஜஸ்தான் மாநிலம் கோட்டாவில் உள்ள 4.9 கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள அதிநவீன சுரங்கப்பாதை பணிகள் வெற்றிகரமாக நிறைவடைந்ததை அடுத்து இந்த அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

சுமார் ஒரு லட்சம் கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில், கடந்த 2019-ஆம் ஆண்டு இந்த பிரம்மாண்ட திட்டம் தொடங்கப்பட்டது. டெல்லி முதல் குஜராத் வரையிலான சாலைப் பணிகள் ஏற்கனவே முடிக்கப்பட்ட நிலையில், நிலம் கையகப்படுத்துவதில் ஏற்பட்ட சில சவால்களால் ஒட்டுமொத்த திட்டத்திலும் சிறு தாமதம் ஏற்பட்டது. தற்போது அனைத்துப் பணிகளும் இறுதி கட்டத்தை எட்டியுள்ளன.

சுற்றுச்சூழலை காக்கும் 8-வழி சுரங்கப்பாதை சாதனை..

ராஜஸ்தானின் முகுந்த்ரா ஹில்ஸ் புலிகள் காப்பகத்திற்கு அடியில் இந்த 4.9 கி.மீ நீள சுரங்கப்பாதை கட்டப்பட்டுள்ளது.

இந்திய உள்கட்டமைப்பு வரலாற்றில், சுற்றுச்சூழல் ரீதியாக மிகவும் உணர்திறன் வாய்ந்த ஒரு பகுதிக்கு அடியில், 8-வழிச் சாலையைக் கொண்ட சுரங்கப்பாதை அமைக்கப்பட்டுள்ளது இதுவே முதல் முறையாகும்.

இந்த நிலத்தடி வடிவமைப்பு காரணமாக, காடுகளின் வனவிலங்குகளுக்கு எந்தவித பாதிப்பும் இன்றி அதிவேக வாகனங்கள் தடையின்றி செல்ல முடியும்.

மலைப்பகுதிகள் வழியே சுற்றிச் செல்லும் நீண்ட பாதையைத் தவிர்க்க இந்த சுரங்கப்பாதை பெரிதும் உதவுகிறது.

பாதியாகக் குறையும் பயண நேரம்..

இந்த 1,386 கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள விரைவுச்சாலை முழுமையாகத் திறக்கப்படும் போது, டெல்லி மற்றும் மும்பை இடையேயான சாலைப் பயண நேரம் 24 மணி நேரத்திலிருந்து வெறும் 12 மணி நேரமாகக் குறையும்.

பயண நேரத்தைக் குறைப்பது மட்டுமின்றி, மாநிலங்களுக்கு இடையேயான சரக்குப் போக்குவரத்து செலவுகளையும் இது கணிசமாகக் குறைக்கும்.

இந்த அதிவேகச் சாலை அரியானா, ராஜஸ்தான், மத்தியப் பிரதேசம், குஜராத் மற்றும் மகாராஷ்டிரா ஆகிய ஐந்து முக்கிய மாநிலங்களை நேரடியாக இணைக்கிறது.

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