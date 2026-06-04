இந்தியா

டெல்லி மேயர் அலுவலகத்திற்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டதால் பரபரப்பு

மோப்ப நாய் மற்றும் வெடிகுண்டு அகற்றும் பிரிவினர் அடங்கிய குழுக்கள் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்தன.
டெல்லி மேயர் அலுவலகத்திற்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டதால் பரபரப்பு
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டெல்லி மாநகராட்சி மேயர் அலுவலகத்திற்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. மின்னஞ்சல் மூலம் மிரட்டல் வந்ததை அடுத்து, பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு, வளாகம் முழுவதும் முழுமையாக சோதனை செய்யப்பட்டதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

அதிகாரிகளின் கூற்றுப்படி, மேயர் அலுவலகத்தின் அதிகாரப்பூர்வ மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அந்த மிரட்டல் மின்னஞ்சல் வந்துள்ளது. மிரட்டலைத் தொடர்ந்து, டெல்லி காவல்துறை மற்றும் பாதுகாப்பு முகமைகளுக்கு உடனடியாகத் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. இத்துடன், மோப்ப நாய் மற்றும் வெடிகுண்டு அகற்றும் பிரிவினர் அடங்கிய குழுக்கள் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்தன.

முன்னெச்சரிக்கை சோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டதை அடுத்து, அலுவலக வளாகம் முழுவதும் காலி செய்யப்பட்டு, பாதுகாப்பு வளையம் அமைக்கப்பட்டதாக எம்.சி.டி. அதிகாரி தெரிவித்தார். "அனைத்து அறைகள், அருகில் உள்ள பகுதிகள் மற்றும் நுழைவு வாயில்கள் முழுமையாக சோதிக்கப்பட்டன." தேடுதல் நடவடிக்கையின் போது சந்தேகத்திற்கிடமான பொருள் எதுவும் கண்டெடுக்கப்படவில்லை என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

பாதுகாப்புப் பணியாளர்கள் அப்பகுதியை தூய்மைப்படுத்தியதை தொடர்ந்து, வளாகம் பாதுகாப்பானது என அறிவிக்கப்பட்ட பின்னர், அங்கு மீண்டும் இயல்பு நிலை திரும்பியது. மிரட்டல் மின்னஞ்சல் அனுப்பியவரை கண்டறிய மேலும் விசாரணை நடைபெற்று வருவதாகவும் காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.

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