பண மோசடி வழக்கில் முன்னாள் ரிலையன்ஸ் பவர் CFO-க்கு ஜாமீன் மறுப்பு

மத்திய அரசு டெண்டரில் பங்கேற்க ரூ. 68 கோடிக்கும் அதிக மதிப்புள்ள வங்கி உத்தரவாதம் தொடர்பான பணமோசடி வழக்கில், ரிலையன்ஸ் பவர் லிமிடெட்டின் முன்னாள் தலைமை நிதி அதிகாரி அசோக் குமார் பாலுக்கு டெல்லி உயர் நீதிமன்றம் புதன்கிழமை ஜாமீன் வழங்க மறுத்துள்ளது.
நீதிபதி மது ஜெயின் தலைமையிலான விடுமுறைக்கால அமர்வு, அமலாக்க இயக்குநரகத்தால் (ED) சேகரிக்கப்பட்ட ஆதாரங்கள் விசாரணையின் போது ஆராயப்பட்டாலும், ஜாமீன் மனு மீது முடிவெடுக்கும் கட்டத்தில் அவற்றை முழுமையாக புறக்கணிக்க முடியாது என்று தீர்ப்பளித்தது.
போலி உத்தரவாதம்:
1,000 மெகாவாட் பேட்டரி ஆற்றல் சேமிப்பு அமைப்பு (BESS) திட்டத்தை மேம்படுத்துவதற்காக, SECI நிறுவனம் ஜூன் 2024-இல் வெளியிட்ட டெண்டரில் இருந்து இந்த வழக்கு உருவாகியுள்ளது. அந்த ஏல செயல்முறையில் பங்கேற்பதற்காக, ரிலையன்ஸ் பவர் நிறுவனம் வங்கி உத்தரவாதத்தை பெறுவதற்கு பிஸ்வால் டிரேட்லிங்க் நிறுவனத்துடன் ஒரு ஏற்பாட்டை செய்திருந்தது.
செப்டம்பர் 2024-இல், டெண்டருக்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்ட வங்கி உத்தரவாதம் போலியானது என கண்டறியப்பட்டதாக கூறி, SECI ரிலையன்ஸ் பவருக்கு விளக்கம் கோரும் அறிவிப்பை அனுப்பியது. தனது கண்டுபிடிப்புகளை தொடர்ந்து, SECI, ரிலையன்ஸ் பவர் மற்றும் அதன் துணை நிறுவனமான ரிலையன்ஸ் என்.யு. பெஸ் லிமிடெட் ஆகியவற்றை மூன்று ஆண்டுகளுக்கு தனது டெண்டர்களில் பங்கேற்பதில் இருந்து தடை செய்தது.
தடை உத்தரவுக்கு தடை:
இருப்பினும், அந்தத் தடை உத்தரவுக்கு 2024 நவம்பர் 26-ஆம் தேதியன்று டெல்லி உயர் நீதிமன்றம் தடை விதித்தது. அதனைத் தொடர்ந்து, பால், பிஸ்வால் டிரேட்லிங்க் நிறுவனத்திற்கு எதிராக பொருளாதார குற்றப்பிரிவில் (EOW) புகார் அளித்தார். அதன் அடிப்படையில் டெல்லியில் முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்யப்பட்டது.
பின்னர் அமலாக்கத்துறை, கூறப்பட்ட போலி வங்கி உத்தரவாத பரிவர்த்தனை தொடர்பாக, 2002-ஆம் ஆண்டின் பணமோசடி தடுப்புச் சட்டத்தின் (PMLA) கீழ் ஒரு விசாரணையைத் தொடங்கியது. அந்த விசாரணையின் போது, அமலாக்கத்துறை தனது துணை வழக்கு புகாரில் பாலை ஒரு குற்றவாளியாக சேர்த்துஜாமீன்ஜாமீன், 2025 அக்டோபரில் அவரை கைது செய்தது.
ஜாமீனுக்கு எதிர்ப்பு:
ஜாமீன் கோரி, பால் சார்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் என். ஹரிஹரன், விசாரணை இன்னும் தொடங்கவில்லை என்றும், அது விரைவில் முடிவடைய வாய்ப்பில்லை என்றும் வாதிட்டார். அரசு தரப்பு 72 சாட்சிகளை விசாரிக்கவும், ஏராளமான ஆவண ஆதாரங்களை நம்பியிருக்கவும் உள்ளதால், வழக்கு நடவடிக்கைகள் நீடிக்க வாய்ப்புள்ளது என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
சிறப்பு வழக்கறிஞர் ஜோஹேப் ஹொசைன் மூலம் அமலாக்கத்துறை இந்த மனுவை எதிர்த்ததுடன், இவ்வழக்கில் ஜாமீன் வழங்குவதற்கு எதிராகவும் வாதிட்டது.
பால் சார்பில் வக்கீல்கள் வருண் சந்தியோக், அலோக் குமார், சித்தார்த் யாதவ், அர்பித் மகேந்திரு ஆகியோர் ஆஜராகினர். ED சார்பில் குழு ஆலோசகர் விவேக் குர்னானி மற்றும் வழக்கறிஞர்கள் பிரஞ்சல் திரிபாதி, கனிஷ்க் மவுரியா மற்றும் தன்வி ஜெயின் ஆகியோர் ஆஜராகினர்.