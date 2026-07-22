சக பெண் எம்.பி.க்களுடன் மோதல் - கல்யாண் பானர்ஜி மக்களவையில் இருந்து நீக்கம்!

நாடாளுமன்றத்தில் பெண் எம்.பி.க்களுக்கு எதிராக அவதூறான மற்றும் நாடாளுமன்ற மரபுகளுக்கு மாறான வார்த்தைகளைப் பயன்படுத்தியதாக, திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த எம்.பி. கல்யாண் பானர்ஜி, மக்களவையில் இருந்து நடப்பு மழைக்கால கூட்டத்தொடர் முழுவதும் இடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
நீட் வினாத்தாள் கசிவு மற்றும் பிற பிரச்சினைகள் தொடர்பாக எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் முழக்கமிட்டுக் கொண்டிருந்த வேளையில், குரல் வாக்கெடுப்பு மூலம் இவரது இடைநீக்க தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
நாடாளுமன்ற எதிர்க்கட்சிகளின் போராட்டங்களுக்கு இடையே அவை ஒத்திவைக்கப்பட்டபோது, கல்யாண் பானர்ஜிக்கும், அவரது முன்னாள் கட்சி சகாக்களுக்கும் (NCPI) இடையே கடுமையான வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது.
இந்த மோதலின் போது, கல்யாண் பானர்ஜி தன்னை 'சோர்' (திருடன்) என்று அழைத்ததாகவும், அவதூறான வார்த்தைகளைப் பயன்படுத்தியதாகவும் கூறி, மிட்டாலி பாக், சதாப்தி ராய் மற்றும் ககோலி கோஷ் தஸ்திதார் ஆகிய பெண் எம்பிக்கள் மக்களவை சபாநாயகர் ஓம் பிர்லாவிடம் முறைப்படி புகார் அளித்தனர்.
பெண் எம்பிக்களின் புகாரைத் தொடர்ந்து, நாடாளுமன்ற விவகாரங்கள் துறை இணையமைச்சர் அர்ஜுன் ராம் மேக்வால், கல்யாண் பானர்ஜியை சஸ்பெண்ட் செய்வதற்கான தீர்மானத்தைக் கொண்டு வந்தார்.
தீர்மானம் நிறைவேறிய நிலையில், கூட்டத்தொடரின் மீதமுள்ள நாட்களுக்கு அவர் அவைக்குள் நுழைய தடை விதிக்கப்பட்டு, உடனடியாக நாடாளுமன்ற வளாகத்தை விட்டு வெளியேறுமாறு உத்தரவிடப்பட்டது.
பருவமழைக் கூட்டத்தொடர் ஆகஸ்ட் 13-ஆம் தேதியுடன் முடிவடைகிறது.