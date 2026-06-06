தர்மேந்திர பிரதானை 7 நாட்களுக்குள் நீக்காவிடில் நாடு தழுவிய போராட்டம்: கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி எச்சரிக்கை

மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி நீக்கம் செய்யப்பட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி, காக்ரோச் ஜனதா கட்சி (CJP) நிறுவனர் அபிஜீத் டிப்கே தலைமையில் டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் போராட்டம் நடைபெற்றது.
அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி நீக்கம் செய்யப்படாவிட்டாலோ அல்லது அவராகவே பதவி விலகாவிட்டாலோ, இந்தப் போராட்டம் நாடு முழுவதும் விரிவுபடுத்தப்படும் என்று அக்கட்சி எச்சரித்தது.
செய்தியாளர் சந்திப்பில் பேசிய CJP செய்தித் தொடர்பாளர்களான அசுதோஷ் ரங்கா மற்றும் சௌரவ் தாஸ் ஆகியோர், பல்வேறு மாநிலங்களிலிருந்தும் பங்கேற்பாளர்களை ஈர்த்துள்ள இந்தப் போராட்டம், கல்வி மற்றும் நிர்வாகம் சார்ந்த பிரச்சினைகளை மையமாகக் கொண்ட ஒரு பரந்த இளைஞர் இயக்கத்தின் தொடக்கத்தைக் குறிப்பதாகத் தெரிவித்தனர்.
மே மாதம் ஒரு இணையவழிப் பிரச்சாரமாகத் தொடங்கப்பட்டு, இன்ஸ்டாகிராமில் 22 மில்லியனுக்கும் அதிகமான பின்தொடர்பாளர்களைப் பெற்ற CJP, தேர்வுகள் மற்றும் ஆள்சேர்ப்பு சோதனைகளில் நடந்ததாகக் கூறப்படும் முறைகேடுகள் தொடர்பான விவகாரத்தில் தலைநகரில் நடைபெறும் போராட்டத்தில் பங்கேற்குமாறு இளைஞர்களுக்கு அழைப்பு விடுத்திருந்தது; இது ஒரு வெளிப்படையான வலிமை வெளிப்பாடாகவும் அமைந்தது.
கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி செய்தி தொடர்பாளர்கள் செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர். அப்போது அவர்கள் கூறியதாவது:-
நாங்கள் அரசாங்கத்திற்கு ஏழு நாட்கள் அவகாசம் அளிக்கிறோம். தர்மேந்திர பிரதான் கண்ணியமாகப் பதவி விலக வேண்டும் அல்லது பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவரைப் பதவி நீக்கம் செய்ய வேண்டும். ஏழு நாட்களுக்குள் அவரது பதவி விலகல் நிகழாவிட்டால், இந்த போராட்டம் நாடு முழுவதும் பரவும்.
அமைதியான முறையில் போராட்டங்களை நடத்த தயாராக இருப்பதாக பல்வேறு மாநிலங்களில் உள்ள ஆதரவாளர்களிடமிருந்து செய்திகள் வருகின்றன. அடுத்தகட்ட நடவடிக்கையை அறிவிப்பதற்கு முன் ஒரு வாரம் காத்திருக்க இருக்கிறோம்.
தங்களைப் பாதிக்கும் பிரச்சினைகளுக்காக ஒன்றிணைந்து செயல்பட இளைஞர்கள் தயாராக உள்ளனர் என்பதை இந்தப் போராட்டம் நிரூபித்துள்ளது. ஜூன் 6, 2026 வரலாற்றில் இடம்பெறும். ஏனெனில் இன்று நாட்டின் அரசியல் சூழல் முற்றிலும் மாறிவிட்டது. பெரும்பாலும் வீதிக்கு வந்து போராடுவதிலிருந்து தடுக்கப்பட்ட பல இளைஞர்கள் அமைதியான போராட்டத்திற்காக ஒன்றிணைந்துள்ளனர்.
நமது கல்வி அமைப்பைச் சீரமைப்பதற்கான நேரம் வந்துவிட்டது, அந்தச் சீரமைப்புப் பணியை நாங்கள் இன்று தொடங்கியுள்ளோம். தர்மேந்திர பிரதானின் பதவி விலகல் கோரிக்கையே இந்த இயக்கத்தின் உடனடி நோக்கம். அர்த்தமுள்ள சீர்திருத்தங்களை மேற்கொள்ள வேண்டுமானால் கல்வி அமைச்சரை நீக்குவது அவசியம். இந்தக் கல்வி அமைச்சர் பதவியில் இருக்கும் வரை, இந்நாட்டின் கல்வி முறையை நம்மால் மேம்படுத்த முடியாது. இது வெறும் ஆரம்பம்தான். நாட்டு இளைஞர்கள் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சனைகள் ஏராளம்.
இவ்வாறு தெரிவித்தனர்.
சிபிஎஸ்சி வினாவிடை லீக், மாணவர்களின் வினாத்தாள்கள் ஆன்லைனில் திருத்தம் போன்றவற்றில் ஏற்பட்ட குளறுபடியால் மாணவர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதற்கு பொறுப்பேற்று தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் என போராட்டம் நடத்தப்பட்டது.