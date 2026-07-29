அசாம் வெள்ள பாதிப்பு: ஆய்வு பணிகளை முடித்தது மத்தியக் குழு!

அசாம் மாநிலத்தில் ஏற்பட்ட வெள்ள சூழலை ஆய்வு செய்வதற்காக மேற்கொள்ளப்பட்ட நான்கு நாள் பயணத்தை மத்தியக் குழு (IMCT) இன்று (புதன்கிழமை) நிறைவு செய்ததாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
இங்கு நடைபெற்ற கூட்டத்தில், மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்தின் இணை செயலாளர் ராமச்சந்திருடு தலைமையிலான மத்தியக் குழுவிடம் தலைமை செயலாளர் ரவி கோட்டா விரிவான விளக்கங்களை அளித்தார்.
அசாம் மற்றும் அண்டை மாநிலங்களில், குறிப்பாக நாகாலாந்தின் நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் பெய்த தொடர் கனமழை மற்றும் குறிப்பிட்ட சில பகுதிகளில் பெய்த அதீத மழையினால் ஏற்பட்ட பெரும் சேதங்கள் குறித்து மத்தியக் குழுவுக்கு தெரிவிக்கப்பட்டது.
SDRF, NDRF, தீயணைப்பு மற்றும் அவசர சேவைகள் துறை, இந்திய ராணுவம், இந்திய விமானப்படை மற்றும் மாவட்ட நிர்வாகங்கள் இணைந்து மேற்கொண்ட மீட்பு நடவடிக்கைகள் குறித்தும், அத்துடன் கரைகள், பாலங்கள், சாலைகள், வீடுகள் மற்றும் விவசாய நிலங்களுக்கு ஏற்பட்ட பெரும் சேதங்கள் குறித்தும் இக்குழுவுக்கு விளக்கப்பட்டது.
"அமைச்சகங்களுக்கு இடையிலான மத்தியக் குழு (IMCT), மேல் அசாமில் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மாவட்டங்களுக்கு சென்று, வெள்ள சூழல் மற்றும் நடைபெற்று வரும் நிவாரணம், மீட்பு மற்றும் சீரமைப்பு பணிகளை ஆய்வு செய்தது" என்று முதலமைச்சரின் அலுவலகம் 'எக்ஸ்' தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளது.
"மாநில முதலமைச்சர் டாக்டர் ஹிமந்த பிஸ்வா அறிவுறுத்தலின்படி, சிவசாகர், சாரைடியோ, ஜோர்ஹாட் மற்றும் கோலாகாட் ஆகிய மாவட்டங்களை கடுமையாக பாதித்த, முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையிலான திடீர் வெள்ளம் குறித்த விரிவான கண்ணோட்டத்தை தலைமை செயலாளர் மத்தியக் குழுவிடம் சமர்ப்பித்தார்" என்றும் அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
"மாவட்ட வாரியான மறுசீரமைப்பு திட்டத்திற்கு மத்திய அரசின் கூடுதல் ஆதரவு தேவைப்படுவது; கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்ட சிவசாகர், சாரைடியோ, ஜோர்ஹாட் மற்றும் கோலாகாட் மாவட்டங்களுக்குச் சிறப்பு உதவிகள் வழங்குவது; உடைந்த கரைகளை சீரமைத்து வலுப்படுத்துவது; மற்றும் உள்கட்டமைப்பை மீட்டெடுத்து நீண்டகால வெள்ள தடுப்பு திறனை மேம்படுத்த 'சிறந்த முறையில் மீண்டும் கட்டமைத்தல்' கொள்கைகளை கடைப்பிடிப்பது ஆகியவை குறித்தும் இக்கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டது" என்று முதலமைச்சரின் அலுவலகம் மேலும் தெரிவித்தது.
இந்த ஆண்டு அசாமில் ஏற்பட்ட வெள்ளத்தால் குறைந்தது இதுவரை 75 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் மற்றும் 3.32 லட்சத்திற்கும் அதிகமான மக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.