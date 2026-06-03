முதல்வர் டிகே சிவகுமாருக்கு பதிலாக கர்நாடக காங்கிரஸ் தலைவரானார் பிகே ஹரிபிரசாத்!

கர்நாடக காங்கிரஸ் கட்சியில் ஒரு பெரிய அமைப்பு ரீதியான மாற்றம் நிகழ்ந்தது. முதலமைச்சர் டி.கே. சிவகுமாருக்கு பதிலாக, அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டியால் (AICC) நியமிக்கப்பட்ட மூத்த தலைவர் பி.கே. ஹரிபிரசாத் கர்நாடக காங்கிரஸ் கமிட்டியின் (KPCC) தலைவராக நியமிக்கப்பட்டார்.
இந்த நியமனத்தை அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டியின் அமைப்பு பொதுச் செயலாளர் கே.சி. வேணுகோபால் அறிவித்தார். இது குறித்து அவர் அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார்.
அதில், "காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன் கார்கே, பி.கே. ஹரி பிரசாத்தை கர்நாடக பிரதேச காங்கிரஸ் கமிட்டியின் தலைவராக உடனடியாக பொறுப்பேற்கும் வகையில் நியமித்துள்ளார். பதவியில் இருந்து விலகும் கர்நாடக காங்கிரஸ் தலைவர் டி.கே. சிவகுமாரின் பங்களிப்புகளை கட்சி பாராட்டுகிறது," என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
72 வயதான ஹரிபிரசாத், இந்துத்துவா அமைப்புகளையும் பாரதிய ஜனதா கட்சி (பாஜக) தலைமையையும் கடுமையாக விமர்சிப்பதற்காக அறியப்பட்ட ஒரு மூத்த காங்கிரஸ் தலைவர் ஆவார்.
கடந்த காலங்களில், முதலமைச்சர் சித்தராமையா உள்ளிட்ட மூத்த காங்கிரஸ் தலைவர்களுடன் தனக்குள்ள கருத்து வேறுபாடுகளை அவர் வெளிப்படையாக தெரிவித்துள்ளார். இது போன்ற ஒரு சம்பவத்தை தொடர்ந்து, சித்தராமையா ஹரிபிரசாத்தை அவரது இல்லத்தில் சந்தித்து, அது குறித்து அவருடன் கலந்துரையாடினார்.
மறைந்த அகமது பட்டேலின் ஆட்சி காலத்தில், ஹரிபிரசாத் கட்சி தலைமைக்கு மிகவும் நெருக்கமான காங்கிரஸ் தலைவர்களில் ஒருவராக கருதப்பட்டார். இருப்பினும், பட்டேலின் மறைவுக்குப் பிறகு, தேசிய அளவில் அவரது செல்வாக்கு குறைந்ததாக கூறப்படுவதால், அவர் மாநில அரசியலில் அதிக கவனம் செலுத்த தொடங்கினார்.