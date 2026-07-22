இந்தியா

ஆபாச தரவுகளை ஒளிபரப்பிய 50 ஓ.டி.டி. தளங்கள் முடக்கம்

தகவல் தொழில்நுட்ப சட்ட விதிகளின் கீழ் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.
OTT
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பல்வேறு சட்டங்களை மீறி ஆபாசமான மற்றும் பாலியல் ரீதியான உள்ளடக்கங்களை வழங்கியதாக கண்டறியப்பட்டதை தொடர்ந்து, கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் 50 ஓடிடி (OTT) ஸ்ட்ரீமிங் தளங்களை மத்திய அரசு முடக்கியுள்ளதாக மக்களவையில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

நாசிக் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ராஜபாவு பராக் பிரகாஷ் வாஜே எழுப்பிய கேள்விக்கு எழுத்துப்பூர்வமாக அளித்த பதிலில், தகவல், ஒளிபரப்பு மற்றும் நாடாளுமன்ற விவகாரங்கள் துறை இணை அமைச்சர் டாக்டர் எல். முருகன் இந்த தகவலை வெளியிட்டார்.

டிஜிட்டல் தளங்களுக்கு எதிரான புகார்களை தொடர்ந்தும், தகவல் தொழில்நுட்ப சட்டம், பாரதிய நியாய சம்ஹிதா (பி.என்.எஸ்.) மற்றும் பெண்களை இழிவுபடுத்தும் சித்தரிப்பு (தடை) சட்டம் ஆகிய விதிகளின் கீழ் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.

விதிமீறல்:

அரசின் கூற்றுப்படி, முடக்கப்பட்ட தளங்கள், மின்னணு வடிவில் ஆபாசமான மற்றும் பாலியல் ரீதியாக வெளிப்படையான உள்ளடக்கத்தை வெளியிடுவது அல்லது பரப்புவது தொடர்பான தகவல் தொழில்நுட்ப சட்டம், 2000-இன் 67 மற்றும் 67A பிரிவுகளை மீறியிருப்பது கண்டறியப்பட்டது.

மேலும், அவை ஆபாசமான செயல்கள் மற்றும் உள்ளடக்கம் தொடர்பான பாரதிய நியாய சம்ஹிதாவின் (பி.என்.எஸ்) 294-வது பிரிவையும், பெண்களை அநாகரிகமாக சித்தரிப்பதை தடுக்கும் சட்டம், 1986-இன் 4-வது பிரிவையும் மீறியுள்ளன. சட்டவிரோத உள்ளடக்கத்தைப் பரப்பும் டிஜிட்டல் தளங்களுக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்க இந்த சட்ட விதிகள் அதிகாரிகளுக்கு அதிகாரம் அளிக்கின்றன என்று அரசாங்கம் கூறியது.

தகவல் தொழில்நுட்ப சட்டம்:

டிஜிட்டல் உள்ளடக்கம் தொடர்பான புகார்களைத் தவறாமல் ஆய்வு செய்து, மீறல்கள் கண்டறியப்படும் இடங்களில் நடவடிக்கை எடுப்பதாக தகவல் மற்றும் ஒளிபரப்பு அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.

தகவல் தொழில்நுட்பச் சட்டத்தின் பிரிவு 79(3)(b)-இன் கீழ், உரிய அரசாங்க அதிகாரியால் அறிவிக்கப்பட்ட பிறகு, சட்டவிரோத உள்ளடக்கத்தை அகற்றவோ அல்லது பொது அணுகலை முடக்கவோ இடைத்தரகர்களுக்கு உத்தரவிடப்படலாம்.

இந்த விதிமுறை, இந்தியாவின் டிஜிட்டல் சூழலில் இடைத்தரகர்களின் பொறுப்பு மற்றும் இணக்கத்தை நிர்வகிக்கும் விரிவான கட்டமைப்பின் ஒரு பகுதியாக அமைகிறது.

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