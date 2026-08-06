7 ஆண்டுகளில் மலக்கழிவு தொட்டிகளை சுத்தம் செய்த 498 தொழிலாளர்கள் உயிரிழப்பு: ராகுல் காந்தியின் கேள்விக்கு ராம்தாஸ் அதாவலே பதில்

கடந்த ஏழு ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக இந்தியா முழுவதும் கழிவுநீர் கால்வாய்களையும் மலக்கழிவுத் தொட்டிகளையும் சுத்தம் செய்தபோது சுமார் 500 துப்புரவுத் தொழிலாளர்கள் உயிரிழந்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
2019 ஜனவரி 1 முதல் 2026 ஜூன் 30 வரையிலான காலகட்டத்தில், கழிவுநீர் மற்றும் மலக்கழிவுத் தொட்டிகளைச் சுத்தம் செய்யும் பணிகளின்போது 498 தொழிலாளர்கள் உயிரிழந்ததாக மக்களவையில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட அரசாங்க தரவுகளில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
காங்கிரஸ் எம்.பி. ராகுல் காந்தி எழுப்பிய கேள்விக்கு, சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் துறை இணை அமைச்சர் ராம்தாஸ் அதாவலே எழுத்துப்பூர்வமாக அளித்த பதிலில் இந்தப் புள்ளிவிவரங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன.
இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்ட அறிவிப்பில், “2019-ஆம் ஆண்டில் அதிகபட்சமாக 132 தொழிலாளர்கள் உயிரிழந்தனர்.
2020-ல் மேலும் 34 இறப்புகளும், அதனைத் தொடர்ந்து 2021-ல் 62 இறப்புகளும், 2022-ல் 88 இறப்புகளும் பதிவாகியுள்ளன.
2023-ல் இந்த எண்ணிக்கை 65 ஆகவும், 2024-ல் 54 ஆகவும், 2025-ல் 47 ஆகவும் இருந்தது. 2026ஆம் ஆண்டின் முதல் ஆறு மாதங்களில் பதினாறு இறப்புகள் பதிவாகி, மொத்த இறப்பு எண்ணிக்கை 498-ஆக உயர்ந்தது.
மேலும் மனிதக் கழிவுகளை அகற்றும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தபோது எந்த மரணமும் பதிவாகவில்லை என்று அரசாங்கம் கூறியுள்ளது”.
மனிதக் கழிவு அகற்றுதல் குறித்து அரசாங்கம் மேற்கோள் காட்டிய வரையறையில், மனிதக் கழிவுகள் முழுமையாக மட்குவதற்கு முன்னர், சுகாதாரமற்ற கழிப்பறைகள், திறந்த வடிகால்கள், குழிகள், ரெயில் தண்டவாளங்கள் அல்லது அறிவிக்கப்பட்ட பிற இடங்களிலிருந்து அவற்றை கையால் சுத்தம் செய்வதைக் குறிக்கிறது.
அதே சமயம், அபாயகரமான சுத்தம் செய்தல் என்பது, பரிந்துரைக்கப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்கள், சுத்தம் செய்யும் கருவிகள் மற்றும் பாதுகாப்பு முன்னெச்சரிக்கைகள் இல்லாமல், ஒரு கழிவுநீர்க் குழாய் அல்லது மலத் தொட்டியை கைமுறையாக சுத்தம் செய்வதைக் குறிக்கிறது.
எனவே அந்த அறிக்கையில், மனிதக் கழிவுகளை அகற்றும் பணியால் ஏற்பட்ட மரணங்களாக அல்லாமல், அபாயகரமான கழிவுநீர் மற்றும் மலக்கழிவுத் தொட்டிகளைச் சுத்தம் செய்யும் போது ஏற்பட்ட மரணங்களாக அந்த 498 உயிரிழப்புகளையும் குறிப்பிட்டுள்ளது.
2024-25 ஆம் ஆண்டில் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் நடத்தப்பட்ட கணக்கெடுப்பில் ஒருவர்கூட மனிதக் கழிவுகளை அகற்றுபவர் என அடையாளம் காணப்படவில்லை என்றும் அந்தப் பதிலில் கூறப்பட்டுள்ளது.
இந்த பணியில் ஈடுபட்டு வரும் பாதிக்கும் மேற்பட்டோர் உத்தரப் பிரதேசத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்றும் அவர்களில் மொத்தம் 32,473 பேர் இருந்ததாகவும் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர்.
மகாராஷ்டிராவில் 6,325, உத்தரகாண்டில் 4,988 மற்றும் அசாமில் 3,921 பேர் இருந்தனர்.
மேலும், கழிவுநீர் மற்றும் மலக்கழிவுத் தொட்டிகளைச் சுத்தம் செய்யும் போது நிகழ்ந்த 498 மரண வழக்குகளில் வழங்கப்பட்ட இழப்பீடு குறித்த விவரங்களையும் அரசாங்கம் வழங்கியுள்ளது.
2023 அக்டோபரில் உச்ச நீதிமன்றம் அளித்த தீர்ப்பைத் தொடர்ந்து, இழப்பீட்டுத் தொகை ரூ.10 லட்சத்திலிருந்து ரூ.30 லட்சமாக உயர்த்தப்பட்டதாக அது தெரிவித்தது.
அதிகாரப்பூர்வ தரவுகளின்படி, 345 வழக்குகள் ரூ. 10 லட்சம் செலுத்தும் பிரிவிலும், 75 வழக்குகள் ரூ. 30 லட்சம் செலுத்தும் பிரிவிலும் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
22 வழக்குகளில் பகுதி இழப்பீடு வழங்கப்பட்டதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது, அதேசமயம் 56 வழக்குகளில் பணம் செலுத்தப்பட்டதை உறுதிப்படுத்த முடியவில்லை.
2025-ல் பதிவான 47 மரணங்களில் 20-க்கான இழப்பீடு உறுதிசெய்யப்படவில்லை. ஜூன் 30 வரை பதிவான 16 வழக்குகளில், 2026-ஆம் ஆண்டிற்கான ரூ. 30 லட்சம் தொகையும் ஆறு வழக்குகளில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
மீதமுள்ள 10 வழக்குகளின் இழப்பீட்டு நிலை குறித்து உறுதிப்படுத்த முடியவில்லை. இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுகாதாரச் சூழல் அமைப்புக்கான தேசிய நடவடிக்கை (NAMASTE) திட்டத்தின் கீழ் 89,915 தூய்மை பணியாளர்களின் விவரங்கள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.
இத்திட்டம், இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுகாதார இயந்திரங்களுக்காகப் பாதுகாப்பு உபகரணங்கள், பயிற்சி, மருத்துவக் காப்பீடு மற்றும் நிதி உதவியை வழங்குகிறது.