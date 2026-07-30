மத்திய கிழக்கு மோதல் தொடங்கியதில் இருந்து 16 இந்தியர்கள் உயிரிழப்பு: மத்திய அரசு தகவல்

மத்திய கிழக்கில் இந்த ஆண்டு மோதல் தொடங்கியதில் இருந்து, 10 மாலுமிகள் உட்பட 16 இந்தியர்கள் உயிரிழந்துள்ளதாக அரசு நாடாளுமன்றத்தில் நேற்று (வியாழக்கிழமை) தெரிவித்தது.
மாநிலங்களவையில் சி.பி.ஐ.(எம்) எம்.பி. ஜான் பிரிட்டாஸ் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளிக்கும் போது வெளியுறவுத்துறை இணையமைச்சர் கீர்த்தி வர்தன் சிங் இதனை தெரிவித்தார்.
மத்திய கிழக்கில் நடைபெற்று வரும் மோதலால் கொல்லப்பட்ட, காயமடைந்த, சிக்கிக்கொண்ட அல்லது வெளியேற்றப்பட்ட இந்திய மாலுமிகள் மற்றும் பிற இந்தியர்களின் எண்ணிக்கை குறித்து வெளியுறவு அமைச்சகத்திடம் கேட்கப்பட்டிருந்தது.
"மத்திய கிழக்கில் மோதல் தொடங்கியதில் இருந்து, 10 மாலுமிகள் உட்பட 16 இந்தியர்கள் அங்கு உயிரிழந்துள்ளனர். மேலும் 75 இந்தியர்கள் காயமடைந்துள்ளனர் (ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் 32 பேர்; ஓமனில் 24 பேர்; கத்தாரில் நால்வர்; குவைத்தில் 13 பேர்; சவுதி அரேபியாவில் ஒருவர்; மற்றும் இஸ்ரேலில் ஒருவர்)," என்று சிங் கூறினார்.
தாக்குதல்கள் தொடர்பில்லாத தனிப்பட்ட விபத்து ஒன்றில், கத்தாரில் உள்ள ராஸ் லஃபான் எரிவாயு நிலையத்தில் 12 இந்தியர்கள் உயிரிழந்ததாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
உயிரிழந்த இந்தியர்களின் உடல்களை விரைவாக இந்தியாவுக்கு கொண்டுவருவதற்காக, சம்பந்தப்பட்ட நாடுகளின் அரசுகளுடன் இணைந்து, அவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் அரசு வழங்கியதாக வெளியுறவு அமைச்சகம் தெரிவித்தது.
காயமடைந்த இந்தியர்களுக்கு உள்ளூர் மருத்துவமனைகளில் மருத்துவ சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. இந்திய தூதரகங்கள் மற்றும் துணை தூதரகங்கள் உள்ளூர் அதிகாரிகள் மற்றும் மருத்துவமனைகளுடன் இணைந்து அவர்களின் உடல்நிலை குறித்த தகவல்களை தொடர்ந்து அறிந்தன.
அத்துடன் குடும்பத்தினருடன் தொடர்பை ஏற்படுத்துதல், பயண வாய்ப்புகள் குறித்த வழிகாட்டுதல் மற்றும் பாதுகாப்பாக இந்தியா திரும்புதல் போன்ற தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் வழங்கின என்று இணையமைச்சர் கூறினார்.
"போர் மண்டல சம்பவங்கள் தொடர்பான அனைத்து நிகழ்வுகளிலும், DGMA நலத்திட்டத்தின் கீழ், ரூ. 10 லட்சம் இழப்பீடு வழங்கப்படுகிறது. உரிய பரிசீலனை மற்றும் சரிபார்ப்புக்கு பிறகு, பாதிக்கப்பட்ட கடல்சார் பணியாளர்களின் நெருங்கிய உறவினர்களுக்கு இந்த தொகை அரசால் விரைவாக வழங்கப்படுகிறது.