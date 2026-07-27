"மக்கள் ஜனாதிபதி" டாக்டர் ஏ.பி.ஜே. அப்துல் கலாமின் 11-ம் ஆண்டு நினைவு அஞ்சலி!

இந்திய வரலாற்றில் தங்களது சுயநலமற்ற சேவையால் மக்களின் இதயங்களில் நீங்கா இடம்பிடித்த தலைவர்கள் பலருண்டு. அவர்களுள் முதன்மையானவர் டாக்டர் ஏ.பி.ஜே. அப்துல் கலாம். ராமேஸ்வரத்தின் எளிய வீதிகளில் பிறந்து, இந்தியாவின் மிக உயரிய குடியரசுத் தலைவர் மாளிகை வரை உயர்ந்த இவரது வாழ்க்கை ஒரு தற்காலக் காவியம்.
ஒரு சிறந்த விஞ்ஞானியாக நாட்டை அணுஆயுத மற்றும் ஏவுகணை வல்லரசாக மாற்றியதோடு மட்டுமல்லாமல், கோடிக்கணக்கான இளைஞர்களின் நெஞ்சில் சாதிக்கும் உத்வேகத்தை விதைத்த மாபெரும் வழிகாட்டியாகத் திகழ்கிறார். இன்று அவருடைய 11-ம் ஆண்டு நினைவு நாள்.
இராமேஸ்வரத்தில் 1931 அக்டோபர் 15 அன்று ஜெயினுலாப்தீன் - ஆஷியம்மா தம்பதியருக்கு மகனாகப் பிறந்த இவர், ஏழ்மையான குடும்பச் சூழ்நிலை காரணமாகச் சிறு வயதில் செய்தித்தாள்களை விநியோகம் செய்து தனது பள்ளிப் படிப்பிற்கான கட்டணத்தைச் செலுத்தினார்.
பின்னர் தனது உயர்கல்வியைத் தொடர்ந்த இவர், திருச்சிராப்பள்ளி செயின்ட் ஜோசப் கல்லூரியில் இயற்பியல் பட்டமும், சென்னை தொழில்நுட்பக் கழகத்தில் விண்வெளிப் பொறியியல் படிப்பையும் முடித்தார்.
இஸ்ரோவின் பங்களிப்பாக இந்தியாவின் முதல் உள்நாட்டு செயற்கைக்கோள் ஏவுகணையான SLV-III திட்ட இயக்குநராகச் செயல்பட்டு 'ரோகிணி' செயற்கைக்கோளை வெற்றிகரமாக விண்ணில் செலுத்திய இவர், டிஆர்டிஓ அமைப்பில் இணைந்து இந்தியாவின் பாதுகாப்பு அரணாக விளங்கும் அக்னி மற்றும் பிருத்வி ஏவுகணைகளை உருவாக்கியதன் மூலம் 'இந்தியாவின் ஏவுகணை மனிதர்' என்று அழைக்கப்பட்டார்.
மேலும், 1998-ல் நடந்த பொக்ரான்-II அணு ஆயுத சோதனையில் முதன்மைத் திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளராகச் செயல்பட்டு, இந்தியாவை அணு ஆயுத வல்லரசாக உலகிற்குப் பிரகடனப்படுத்தினார்.
2002 ஆம் ஆண்டு இந்தியாவின் 11-வது குடியரசுத் தலைவராகப் பதவியேற்ற இவர், குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையின் கதவுகளைச் சாதாரண மக்களுக்காக, குறிப்பாக மாணவர்களுக்காகத் திறந்து வைத்ததன் மூலம் 'மக்களின் குடியரசுத் தலைவர்' என்று அன்போடு அழைக்கப்பட்டார்.
எளிமையின் இலக்கணமாகத் திகழ்ந்து, லட்சக்கணக்கான இளைஞர்களுடனும் பள்ளி மாணவர்களுடனும் கலந்துரையாடி அவர்களுக்குள் கனவுகளை விதைத்த இவர், கல்வி, அறிவியல் மற்றும் பொருளாதார வளர்ச்சியை அடிப்படையாகக் கொண்டு 2020-க்குள் இந்தியாவை வல்லரசாக்க வேண்டும் என்ற உன்னத இலக்கை தொலைநோக்குத் திட்டமாக முன்வைத்து நாட்டிற்குப் பெரும் எழுச்சியூட்டினார்.
இந்திய அரசு இவருக்கு நாட்டின் மிக உயரிய விருதான பாரத ரத்னா (1997), பத்ம விபூஷண் (1990) மற்றும் பத்ம பூஷண் (1981) ஆகிய விருதுகளை வழங்கி கௌரவித்ததோடு மட்டுமல்லாமல், சர்வதேச அங்கீகாரமாக இவரது பிறந்த நாளான அக்டோபர் 15-ஆம் தேதியை ஐக்கிய நாடுகள் சபை 'உலக மாணவர்கள் தினமாக' அறிவித்துக் கொண்டாடி வருகிறது.
தனது பதவிக்காலத்திற்குப் பின், ஐஐஎம் ஷில்லாங், அகமதாபாத் மற்றும் அண்ணா பல்கலைக்கழகம் ஆகியவற்றில் பேராசிரியராகப் பணியாற்றி மாணவர்களுக்குத் தொடர்ந்து கற்பித்த இவர், இறுதிவரை மாணவர்களுக்குக் கல்வி கற்பிப்பதையே தனது வாழ்நாள் லட்சியமாகக் கொண்டிருந்தார்.
அதற்கேற்ப கடந்த 2015-ஆம் ஆண்டு ஜூலை 27 அன்று ஷில்லாங்கில் மாணவர்களிடையே 'வாழக்கூடிய தகுதியான பூமியை உருவாக்குவது' என்ற தலைப்பில் உரையாற்றிக் கொண்டிருந்தபோதே மாரடைப்பு ஏற்பட்டு காலமானார்.
லட்சக்கணக்கான மக்களின் கண்ணீருக்கும் அஞ்சலிக்கும் இடையே அவரது உடல், சொந்த ஊரான இராமேஸ்வரத்தில் உள்ள பேய்க்கரும்பில் முழு அரசு மரியாதையுடன் நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டது.
பிற்காலத்தில் அவரது நினைவாக அவ்விடத்தில் 'டாக்டர் ஏ.பி.ஜே. அப்துல் கலாம் தேசிய நினைவகம்' அமைக்கப்பட்டு, அவரது வாழ்க்கைச் சுவடுகளும் ஏவுகணை மாதிரிகளும் பொதுமக்களின் பார்வைக்காக இன்றும் போற்றிப் பாதுகாக்கப்பட்டு வருகின்றன.
டாக்டர் ஏ.பி.ஜே. அப்துல் கலாம் வெறும் அறிவியல் விஞ்ஞானியாகவோ அல்லது நாட்டின் தலைவராகவோ மட்டும் வாழவில்லை; அவர் ஒரு சகாப்தமாக வாழ்ந்தார்.
எளிய பின்புலத்தில் இருந்து வந்த எவராலும் அரிய சிகரங்களை எட்ட முடியும் என்பதற்கு அவரே மிகச்சிறந்த உதாரணம். "கனவு காணுங்கள்; அந்த கனவு தூக்கத்தில் வருவதல்ல, உங்களைத் தூங்கவிடாமல் செய்வதே கனவு" என்ற அவரது பொன்மொழிகள், இன்றும் நாளையும் இந்திய இளைஞர்களை தங்களது இலக்குகளை நோக்கி அர்ப்பணிப்புடன் பயணிக்கத் தொடர்ந்து ஊக்கமளித்துக் கொண்டே இருக்கும்.
அவரது பாதையில் பயணித்து தற்சார்பு இந்தியாவின் வளர்ச்சிக்கு பாடுபடுவதே நாம் அவருக்குச் செலுத்தும் உண்மையான அஞ்சலியாகும்.