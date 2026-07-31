கோவை ரசிகர்களே ரெடியா!- ‘விஸ்வநாத் & சன்ஸ்’ படத்தின் ஆடியோ லாஞ்சை காண...

‘விஸ்வநாத் & சன்ஸ்’ படம் ஆகஸ்ட் மாதம் 14-ந்தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது. படம் வெளியாக உள்ளதை தொடர்ந்து இப்படத்தின் பாடல்கள் வெளியாகி ரசிகர்களின் கவனத்தை பெற்றது.
தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடிகர் சூர்யா. இவர் ஆர்.ஜே.பாலாஜி இயக்கத்தில் நடித்துள்ள 45-வது படமான ‘கருப்பு’ வெளியாகி ரசிகர்களின் வரவேற்பை பெற்று வசூல் குவித்தது.
இதனை தொடர்ந்து, வெங்கி அட்லூரி இயக்கத்தில் நடிகர் சூர்யா தனது 46-வது படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார். ‘விஸ்வநாத் & சன்ஸ்’ என பெயரிடப்பட்டுள்ள இப்படத்தின் கதாநாயகியாக மமிதா பைஜூ நடித்துள்ளார். மேலும், ராதிகா சரத்குமார், ரவீனா தாண்டன், காளி வெங்கட், மாஸ்டர் சார்விக் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர். இப்படத்திற்கு ஜி.வி.பிரகாஷ் இசையமைத்துள்ளார்.
இதற்கிடையே ‘விஸ்வநாத் & சன்ஸ்’ படம் ஆகஸ்ட் மாதம் 14-ந்தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது. படம் வெளியாக உள்ளதை தொடர்ந்து இப்படத்தின் முதல் பாடல் வெளியாகி ரசிகர்களின் கவனத்தை பெற்றது.
இதனிடையே நடிகர் சூர்யா பிறந்தநாளையொட்டி வெளியான இரண்டாவது பாடலும் ரசிகர்களிடையே வரவேற்பை பெற்றது. இசையமைப்பாளர் ஜி.வி. பிரகாஷ் குமார் இசையில் உருவாகியுள்ள இப்பாடலை, நடிகர் சூர்யாவே தனது சொந்தக் குரலில் பாடியுள்ளார். மேலும் கென் கருணாஸ் வரிகளில் உருவாகியுள்ள இப்பாடல், ஒரு குடும்பத் திருமண விழாவின் கொண்டாட்டங்களை மையமாகக் கொண்டு துள்ளலான இசையுடன் பின்னப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிலையில், சூர்யாவின் 'விஸ்வநாதன் & சன்ஸ்' திரைப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா, நாளை மறுநாள் அதாவது ஞாயிற்றுக்கிழமை கோவையில் உள்ள இந்துஸ்தான் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியில் நடைபெற உள்ளது. இதனை தயாரிப்பு நிறுவனம் வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டு உறுதிப்படுத்தி உள்ளது. இதனால் கோவையை சேர்ந்த சூர்யா ரசிகர்கள் உற்சாகமிகுதியில் உள்ளனர்.
முன்னதாக, இசை வெளியீட்டு விழாவில் சென்னையில் நடைபெற உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியான நிலையில் தற்போது கோவையில் நடைபெற உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.