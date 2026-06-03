கோயிலுக்கு சென்று சர்ச்சையில் சிக்கிய பிரபல நடிகர் - வைராகும் வீடியோ!

நடிகர் வருண் தவான் சமீபத்தில் மும்பையில் உள்ள ஒரு கோயிலுக்கு சென்றது தொடர்பான வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வெளியானதை அடுத்து, அவர் சர்ச்சையில் சிக்கியுள்ளார்.
அந்த வீடியோவில், நடிகர் மகிழ்ச்சியாகக் காணப்பட்டதோடு, வெளியே காத்திருந்த புகைப்படக்காரர்களையும் வாழ்த்தினார்.
ஆனால், பல இணையப் பயனர்கள் அவரது கோயிலுக்குச் சென்றதை விட, அவர் அணிந்திருந்த ஆடையின் மீதே அதிக கவனம் செலுத்தினர்.
இணையத்தில் பரவி வரும் வீடியோவில், வருண் நெற்றியில் திலகத்துடன் கோயில் வளாகத்தை விட்டு வெளியேறுவதை காணலாம். அவர் கையில்லாத பனியன் மற்றும் அரைக்கால் சட்டை அணிந்திருந்தார், மேலும் வெளியே செல்வதற்கு முன்பு புகைப்படக்காரர்களைச் சுருக்கமாக பார்த்துவிட்டு சென்றார்.
இருப்பினும், அவரது இந்த உடை இணையத்தில் விரைவில் ஒரு விவாதப் பொருளாக மாறியது. பல சமூக ஊடகப் பயனர்கள், ஒரு மத வழிபாட்டு தலத்திற்கு அவர் இன்னும் பாரம்பரியமான அல்லது அடக்கமான உடையை தேர்ந்தெடுத்திருக்க வேண்டும் என்று வாதிட்டனர்.
அந்த வீடியோக்கள் ஆன்லைனில் வெளியான சிறிது நேரத்திலேயே, பயனர்கள் தங்கள் கருத்துக்களை பகிர தொடங்கினர். அவர்களில் பலர், நடிகரின் உடை கோயில் தரிசனத்திற்கு பொருத்தமானதா என்று கேள்வி எழுப்பினர்.