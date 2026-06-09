சினிமா செய்திகள்

உலகநாயகன் கமல்ஹாசனின் மிரட்டலான அடுத்தடுத்த திரைப்படங்கள்: கோலிவுட்டை அதிரவைக்கும் ‘மெகா’ லைன்-அப்!

"இந்த மெகா கூட்டணி, கோலிவுட் பாக்ஸ் ஆபீஸில் புதிய வசூல் சாதனைகளைப் படைக்கும் என சினிமா வட்டாரங்கள் கணிக்கின்றன"
Ulaganayagan Kamal Haasan’s Stunning Upcoming Movies
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தமிழ் சினிமாவின் உச்ச நட்சத்திரமும், நடிப்புலகின் அகராதியுமான உலகநாயகன் கமல்ஹாசன், இந்தியத் திரையுலகமே வியந்து பார்க்கும் வகையில் தனது அடுத்தடுத்த திரைப்படங்களின் மூலம் மாஸ் காட்டி வருகிறார். தற்போது சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வரும் கமல்ஹாசனின் அதிகாரப்பூர்வ மற்றும் உத்தேச திரைப்படங்களின் முழு விவரங்கள் இதோ:

சுமார் 45 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு தமிழ் சினிமாவின் இரு பெரும் துருவங்களான சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்தும், உலகநாயகன் கமல்ஹாசனும் இணையும் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க மெகா பட்ஜெட் திரைப்படம் இதுவாகும். நெல்சன் திலீப்குமாரின் டிரேட்மார்க் டார்க் காமெடி மற்றும் பக்கா கமர்ஷியல் பாணியில் இருவருக்குமே இணையான முக்கியத்துவம் கொண்ட 'டூயல் ஹீரோ' கதையாக இது உருவாகிறது. இப்படத்திற்கு அனிருத் ரவிச்சந்தர் இசையமைக்கிறார். இதன் பிரம்மாண்ட அறிவிப்பு ப்ரோமோ ஏற்கனவே வெளியாகி ஒட்டுமொத்த இந்திய சினிமாவையும் திரும்பிப் பார்க்க வைத்துள்ளது.

'கல்கி' முதல் பாகத்தில் வில்லன் 'சுப்ரீம் யாஷ்கின்' கதாபாத்திரத்தில் கமல்ஹாசன் சில நிமிடங்களே தோன்றி மிரட்டியிருந்தார். ஆனால், இரண்டாம் பாகத்தில் முழு நீள வில்லனாக, மிகக் கொடூரமான நெகட்டிவ் கதாபாத்திரத்தில் பிரபாஸுக்கு எதிராக உலகநாயகன் விஸ்வரூபம் எடுக்கவுள்ளார். இதனைத்தொடர்ந்து, சேனாதிபதியின் முன்காலக் கதை மற்றும் சுதந்திரப் போராட்டக் பின்னணியை மையமாகக் கொண்டு உருவாகும் 'இந்தியன் 3' படத்தின் பெரும்பாலான படப்பிடிப்பு பணிகள் ஏற்கனவே நிறைவடைந்துவிட்டன. விரைவில் இதன் ரிலீஸ் தேதியை ரசிகர்கள் எதிர்பார்க்கலாம் என இயக்குனர் ஷங்கர் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி ஸ்டண்ட் மாஸ்டர்களான அன்பறிவ் இரட்டையர்கள் இயக்குநர்களாக அறிமுகமாகும் ஹை-வோல்டேஜ் ஆக்ஷன் திரைப்படம் இது. ராஜ்கமல் ஃபிலிம்ஸ் இன்டர்நேஷனல் தயாரிக்கும் இப்படத்தின் ஆரம்பகட்ட பணிகள் முடிந்து, விரைவில் முழுவீச்சில் படப்பிடிப்பு தொடங்கவுள்ளது. மலையாளத் திரையுலகின் பிரபல எழுத்தாளர் ஷியாம் புஷ்கரன் இப்படத்திற்குத் திரைக்கதை எழுதுகிறார். இப்படத்திற்கு ஜேக்ஸ் பிஜாய் இசையமைக்கிறார். இதனைத்தொடர்ந்து, லோகேஷ் சினிமாட்டிக் யுனிவர்ஸின் மிக முக்கிய அங்கமான 'ரோலக்ஸ்' மற்றும் 'விக்ரம்' மோதலைக் காண ரசிகர்கள் ஆவலுடன் உள்ளனர். இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் தற்போது தனது அடுத்தடுத்த படங்களின் வேலைகளில் பிஸியாக இருப்பதால், 'விக்ரம் 3' படத்தின் படப்பிடிப்பு தற்காலிகமாக தாமதமாகி வருகிறது.

மேலும், தீரன், சதுரங்க வேட்டை புகழ் ஹெச். வினோத் இயக்கத்தில் கமல்ஹாசன் இணையவிருக்கும் இத்திரைப்படம் சமூக-அரசியல் சார்ந்த ஒரு அழுத்தமான ஆக்ஷன் த்ரில்லராக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது தவிர, தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி இயக்குநர்களான பா. ரஞ்சித் மற்றும் வெற்றிமாறன் ஆகியோருடன் கமல்ஹாசன் தனித்தனியே புதிய படங்கள் குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகிறார்

இக்கூட்டணிகள் உறுதியாகும் பட்சத்தில் தமிழ் சினிமாவில் புதிய உலகத்தரம் வாய்ந்த படைப்புகளை எதிர்பார்க்கலாம். 70 வயதைத் தாண்டினாலும், இளம் ஹீரோக்களுக்கே டஃப் கொடுக்கும் வகையில் நெல்சன், லோகேஷ், ஷங்கர், அன்பறிவ் எனப் பிரம்மாண்ட இயக்குநர்களுடன் உலகநாயகன் அமைத்துள்ள இந்த மெகா கூட்டணி, கோலிவுட் பாக்ஸ் ஆபீஸில் புதிய வசூல் சாதனைகளைப் படைக்கும் என சினிமா வட்டாரங்கள் கணிக்கின்றன.

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அன்பறிவ் மாஸ்டர்
விக்ரம் 3
கல்கி 2
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