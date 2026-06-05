'பாரிஸ் கஃபே' டீசர் வெளியீடு: குடும்ப உறவுகளின் சிக்கல்களை பேசும் உணர்வுபூர்வ படம்

நடிகர் குரு சோமசுந்தரம் மற்றும் அனுமோல் நடித்துள்ள 'பாரிஸ் கஃபே' திரைப்படத்தின் டீசர் வெளியாகி ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. அறிமுக இயக்குநர் சராஜ் சீலன் இயக்கியுள்ள இந்த படம், குடும்ப உறவுகள், காதல் மற்றும் உணர்வுகளின் சிக்கல்களை மையமாகக் கொண்டு உருவாகியுள்ளது.
டீசரில், கணவன்-மனைவிக்கிடையேயான உறவில் ஏற்படும் விரிசல்கள், குடும்ப உறுப்பினர்களின் மனநிலைகள் மற்றும் அவர்களை மீண்டும் ஒன்றிணைக்கும் முயற்சிகள் உணர்வுப்பூர்வமாக சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளன. குறிப்பாக குரு சோமசுந்தரம் மற்றும் அனுமோலின் நடிப்பு கவனத்தைப் பெற்றுள்ளது.
நடுத்தர வயது காதலை மையமாகக் கொண்ட இப்படத்தில் விஜய் விஸ்வா, அர்ச்சனா குமார் உள்ளிட்டோரும் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். இசையமைப்பாளர் கே இசையமைத்துள்ள இப்படம் குடும்ப உறவுகளின் முக்கியத்துவத்தையும், அன்பின் அர்த்தத்தையும் பேசும். மனதை வருடும் படைப்பாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. குடும்ப பாசம், உறவுகளின் மதிப்பு மற்றும் காதலின் மறுபிறப்பை உணர்வுபூர்வமாகச் சொல்லும் திரைப்படமாக 'பாரிஸ் கஃபே' உருவாகியுள்ளது.