விஷால் இயக்கும் மகுடம் படத்தின் டீசர் வெளியீட்டு தேதி அறிவிப்பு

நடிகர் விஷாலின் 35-வது திரைப்படம் 'மகுடம்'. இப்படத்திற்கு ஜி.வி பிரகாஷ் குமார் இசையமைத்துள்ளார். படத்தை ஆர்.பி. சவுத்ரியின் சூப்பர் குட் பிலிம் தயாரிக்கிறது.
இது சூப்பர் குட் பிலிம்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கும் 99-வது திரைப்படமாகும். படத்தின் நாயகியாக துஷாரா விஜயன் நடித்து உள்ளார். மேலும் அஞ்சலியும் முக்கிய கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்து உள்ளார்.
நடிகர் விஷால் 3 விதமான கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ள இப்படம் கப்பல் மற்றும் துறைமுகத்தை சார்ந்து உருவாக்கப்பட்ட கதைக்களம் என கூறப்படுகிறது. முன்னதாக இப்படத்தை ஈட்டி மற்றும் ஐங்கரன் படங்களை இயக்கிய ரவி அரசு இயக்குவதாக கூறப்பட்ட நிலையில், திடீரென அவர் இப்படத்தில் இருந்து விலகினார். இதையடுத்து நடிகர் விஷாலே இப்படத்தை இயக்கி நடித்துள்ளார்.
'மகுடம்' படத்தின் புது போஸ்டர், டைட்டில் டீசர் உள்ளிட்டவை வெளியிடப்பட்டது. இப்படம் கோடைவிடுமுறையையொட்டி வெளியாகும் என கூறப்பட்டது.
இந்நிலையில், மகுடம் படத்தின் டீசர் வெளியீட்டு தேதியை விஷால் அறிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து அவர் கூறுகையில்,"“30 ஆண்டுகால கனவு நிறைவேறி இருக்கிறது; திரைப்பயணத்தில் எனது இயக்கத்தில் உருவாகும் முதல் படம் ‘மகுடம்’.
தான் இயக்கும் ‘மகுடம்’ படத்தின் டீசர் ஜூன் 10ம் தேதி வெளியாகும்" என்றார்.