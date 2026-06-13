'TTT2': சூப்பர் குட் ஃபிலிம்ஸின் 100-வது மெகா ப்ராஜெக்ட்! ஜீவாவுக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய கம்பேக்!

இந்த ஆண்டின் மிகப்பெரிய பிளாக்பஸ்டர் ஹிட்டுகளில் ஒன்றான 'தலைவர் தம்பி தலைமையில்' (TTT) படத்தின் இரண்டாம் பாகம் குறித்த பிரம்மாண்டமான புதிய அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது. இத்திரைப்படம் தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி தயாரிப்பு நிறுவனமான ஆர்.பி.சௌத்ரியின் 'சூப்பர் குட் ஃபிலிம்ஸ்' நிறுவனத்தின் 100-வது மைல்கல் படமாக உருவாகவுள்ளது.
முன்னதாக, சூப்பர் குட் ஃபிலிம்ஸ் நிறுவனத்தின் 100-வது படத்தை 'மகுடம்' என்ற தலைப்பில், தளபதி விஜய் அல்லது சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் ஆகியோரில் ஒருவரை வைத்து பிரம்மாண்டமாக தயாரிக்க திட்டமிடப்பட்டு வந்தது. ஆனால், எதிர்பாராத சில காரணங்களால் அந்த திட்டம் தள்ளிப்போனது.
இந்நிலையில், இந்த ஆண்டின் பொங்கல் ரேஸில் வெளியாகி வசூலில் பட்டையைக் கிளப்பிய 'தலைவர் தம்பி தலைமையில்' படத்தின் அசாத்திய வெற்றியைத் தொடர்ந்து, அதன் இரண்டாம் பாகமான 'தலைவர் தம்பி தலைமையில் 2' (TTT 2) திரைப்படத்தையே தங்களது 100-வது வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க படமாக தயாரிக்க சூப்பர் குட் ஃபிலிம்ஸ் முடிவு செய்துள்ளது.
முதல் பாகத்தை இயக்கி ரசிகர்களை வயிறு குலுங்க சிரிக்க வைத்த மலையாள இயக்குநர் நிதிஷ் சகாதேவ், இந்த இரண்டாம் பாகத்தையும் இயக்கவுள்ளார். முதல் பாகத்தின் நேரடித் தொடர்ச்சியாக இந்தப் படம் அமையவுள்ளது. அந்த விசித்திரமான கிராமத்தின் பிரசிடெண்டான 'ஜீவரத்தினம்', கிராமத்தில் நடக்கும் புதுப்புது குளறுபடிகளையும், மக்களின் அட்ராசிட்டிகளையும் எப்படி சமாளித்து பஞ்சாயத்து செய்கிறார் என்பதே 2-ஆம் பாகத்தின் கதையாகும். தற்போது இதற்கான கதை மற்றும் திரைக்கதை விவாதங்கள் விறுவிறுப்பாக நடந்து வருகின்றன.
நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு நடிகர் ஜீவாவுக்கு 'தலைவர் தம்பி தலைமையில்' திரைப்படம் ஒரு மிகச்சிறந்த கம்பேக் மற்றும் மாபெரும் திருப்புமுனையாக அமைந்துள்ளது. சுமார் ரூ.10 கோடி பட்ஜெட்டில் உருவான இந்த டார்க் காமெடி திரைப்படம், தியேட்டர்களில் ரூ.40 கோடிக்கும் மேல் வசூல் செய்து தியேட்டர் உரிமையாளர்களுக்கும், விநியோகஸ்தர்களுக்கும் பெரும் லாபத்தை ஈட்டித் தந்துள்ளது.
தனது மகன் ஜீவா நீண்ட நாட்களுக்குப் பிறகு இத்தகைய மாபெரும் பிளாக்பஸ்டர் வெற்றியைப் பெற்றதை நேரில் பார்த்து, தயாரிப்பாளர் ஆர்.பி.சௌத்ரி மிகுந்த மகிழ்ச்சியிலும், ஆனந்தக் கண்ணீரிலும் திளைத்ததாக கோலிவுட் வட்டாரங்கள் நெகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்தன.
முதல் பாகத்தில் தம்பி ராமையா, இளவரசு மற்றும் ஜீவா கூட்டணியின் காமெடி கலாட்டாக்கள் திரையரங்குகளை அதிர வைத்தன. இப்போது சூப்பர் குட் ஃபிலிம்ஸின் 100-வது படம் என்ற பிரம்மாண்ட அடையாளத்துடன் 'TTT 2' வரவிருப்பதால், படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு இப்போதே கோலிவுட்டில் உச்சத்தைத் தொட்டுள்ளது. இதுகுறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.