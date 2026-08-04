Spider-Man: No Way Home நடிகை உயிரிழப்பு

ஸ்பைடர்-மேன்: நோ வே ஹோம் திரைப்படத்தில் நடித்ததன் மூலம் நன்கு அறியப்பட்ட மேரி ரிவேரா காலமானார். அவருக்கு வயது 82. இதுகுறித்து TMZ வெளியிட்ட தகவலின்படி, பக்கவாதத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மேரி, ஏப்ரல் 15-ஆம் தேதியன்று ஹோனோலுலுவில் காலமானார்.
அந்தப் பத்திரிகை தெரிவித்தபடி, மேரியின் உடல்நிலை மிகவும் கவலைக்கிடமாக இருப்பதாக மருத்துவர்கள் குடும்பத்தினரிடம் கூறியதாக ஒரு குடும்ப உறுப்பினர் பகிர்ந்துள்ளார். ஒருவேளை மேரி கோமாவில் இருந்து மீண்டாலும், அவர் குணமடைவதற்கான வாய்ப்புகள் மிகவும் குறைவு என்றும் அவர்களுக்கு தெரிவிக்கப்பட்டது.
இந்த மருத்துவ தகவல்களை தொடர்ந்து, குடும்பத்தினர் அவருக்கு அளிக்கப்பட்டு வந்த உயிர்காக்கும் கருவிகளை அகற்ற முடிவு செய்தனர். மேரி பின்னர் தகனம் செய்யப்பட்டார் என்று அந்த அறிக்கை மேலும் குறிப்பிட்டது.
ஸ்பைடர்-மேன்: நோ வே ஹோம் திரைப்படத்தில் மேரி ரிவேரா ஒரு சிறிய பாத்திரத்தில் மட்டுமே தோன்றியிருந்தாலும், அது அப்படத்தில் அதிகம் பேசப்பட்ட தருணங்களில் ஒன்றாக அமைந்தது. அவர் நெட் லீட்ஸின் பாட்டியாக நடித்ததோடு, ஆண்ட்ரூ கார்ஃபீல்ட், ஜேக்கப் படலோன் மற்றும் ஜெண்டாயா ஆகியோருடன் இணைந்து நடித்தார். டாம் ஹாலண்டின் ஸ்பைடர்-மேனுக்கு உதவுவதற்காக, ஆண்ட்ரூவின் பீட்டர் பார்க்கர் மல்டிவெர்சில் இருந்து வந்த உடனேயே அவரது காட்சி இடம்பெறுகிறது.
நெட்டும் எம்.ஜே.யும் தங்களை சுற்றி நடக்கும் அனைத்தையும் புரிந்துகொள்ள முயற்சித்து கொண்டிருக்கும்போது, மேரியின் கதாபாத்திரம் உள்ளே நுழைந்து அந்த சூழலையே முற்றிலும் மாற்றிவிடுகிறது. நெட் மூலமாக, அவள் ஆண்ட்ரூவின் ஸ்பைடர்மேனிடம் கூரையின் மீது ஏறி ஒரு சிலந்தி வலையை அகற்றுமாறு கேட்கிறாள், இது திரைப்படத்தின் மிகவும் வேடிக்கையான காட்சிகளில் ஒன்றுக்கு வழிவகுக்கிறது.
அந்த பிளாக்பஸ்டர் திரைப்படத்தில் ஒரு பகுதியாக இருந்ததில் மேரி மிகவும் பெருமைப்பட்டதாக குடும்ப உறுப்பினர் ஒருவர் TMZ-யிடம் தெரிவித்தார். மேலும், அந்த கதாபாத்திரத்திற்காக ஆடிஷன் செய்யுமாறு அவரது குடும்பத்தினர்தான் அவரை ஊக்குவித்ததாகவும், அது பிற்காலத்தில் அவரது நடிப்பு பயணத்தின் மிகப்பெரிய சிறப்பம்சங்களில் ஒன்றாக அமைந்ததாகவும் அவர்கள் வெளிப்படுத்தினர்.
அவரது இரங்கல் பக்கத்தில் வெளியிடப்பட்ட அஞ்சலியில், “எனது வழிகாட்டியாகவும் சக ஊழியராகவும் இருந்த டிடா மேரி, நீங்கள் பெரிதும் நினைவுகூரப்படுவீர்கள். இந்த இக்கட்டான நேரத்தில் ரிவேரா குடும்பத்தினருக்கு எனது ஆழ்ந்த இரங்கல்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்,” என்று குறிப்பிடப்பட்டிருந்ததாக கூறப்படுகிறது.
மேரி ரிவேராவுக்கு அவரது கணவர் அலெஜான்ட்ரோ, பிள்ளைகள், 11 பேரப்பிள்ளைகள் மற்றும் நான்கு கொள்ளுப்பேரக்குழந்தைகள் உள்ளனர்.