வசூலில் புது சாதனைகளை படைக்கும் Spider-Man Brand New Day

இரண்டாவது வாரத்தில் நுழைந்த போதிலும், 'ஸ்பைடர்-மேன்: பிராண்ட் நியூ டே' இந்திய பாக்ஸ் ஆபிஸில் தொடர்ந்து ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகிறது. இந்த திரைப்படம், பல்வேறு மொழிகளில் ரசிகர்களின் தொடர் ஆதரவுடன் திரையரங்குகளில் வலுவான ஓட்டத்தை தக்கவைத்துக் கொண்டு வருகிறது.
இதன் காரணமாக இந்தியாவில் இந்த ஆண்டின் மிகப்பெரிய ஹாலிவுட் வெளியீடுகளில் ஒன்றாக தனது நிலையை மேலும் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. நாளுக்கு நாள் ஸ்பைடர் மேன் பிராண்ட் நியூ டே இந்திய வசூல் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவதோடு, வசூலில் புது சாதனைகளையும் படைத்து வருகிறது.
வர்த்தக கண்காணிப்பு நிறுவனமான சாக்னில்க் தகவலின்படி, 'ஸ்பைடர்-மேன்: பிராண்ட் நியூ டே' திரைப்படம் 9-ஆவது நாளில் இதுவரை ரூ. 2.13 கோடி வசூலித்துள்ளது. இப்படம் தற்போது 7,513 காட்சிகளில் 39.3% இருக்கைகள் நிரம்பிய நிலையில் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. இந்த சமீபத்திய வசூலுடன், இப்படத்தின் மொத்த இந்திய நிகர வசூல் ரூ. 336.83 கோடியை எட்டியுள்ளது, அதே நேரத்தில் அதன் மொத்த இந்திய வசூல் ரூ. 402.73 கோடியாக உள்ளது.
அதன் முதல் வாரத்துடன் ஒப்பிடும்போது காட்சிகளின் எண்ணிக்கை குறைந்திருந்தபோதிலும், வலுவான வாய்மொழி பிரசாரம் மற்றும் முக்கிய சந்தைகளில் நிலவும் தொடர்ச்சியான தேவை ஆகியவற்றின் ஆதரவுடன், இந்தத் திரைப்படம் பார்வையாளர்களைத் தொடர்ந்து ஈர்த்து வருகிறது.
சமீபத்திய பாக்ஸ் ஆபிஸ் புள்ளிவிவரங்களின்படி, 'ஸ்பைடர்-மேன்: பிராண்ட் நியூ டே' திரைப்படம் அதன் முதல் வாரத்தில் ரூ. 334.70 கோடி வசூலித்துள்ளது.
இப்படம் முதல் நாளில் ரூ. 60.60 கோடியும், அதனைத் தொடர்ந்து இரண்டாம் நாளில் ரூ. 49.35 கோடியும், மூன்றாம் நாளில் ரூ. 70.25 கோடியும், நான்காம் நாளில் ரூ. 77.75 கோடியும், ஐந்தாம் நாளில் ரூ. 23.80 கோடியும், ஆறாம் நாளில் ரூ. 21.75 கோடியும், ஏழாம் நாளில் ரூ. 17 கோடியும், மற்றும் எட்டாம் நாளில் ரூ. 14.20 கோடியும் வசூலித்துள்ளது.
9-வது நாளான (இரண்டாவது வெள்ளிக்கிழமை) அன்று இதுவரையில் ரூ. 2.13 கோடி வசூலித்துள்ள இப்படம், இந்தியாவின் ஒட்டுமொத்த நிகர வசூலை ரூ. 336.83 கோடியாக உயர்த்தியுள்ளது.