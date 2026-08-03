Spider Man Brand New Day- இந்தியாவில் வசூல் சாதனை: 4 நாட்களில் எத்தனை கோடி தெரியுமா?

ஸ்பைடர்-மேன்: பிராண்ட் நியூ டே திரைப்படம் தொடக்க வார இறுதியில் சாதனை படைத்து இந்திய பாக்ஸ் ஆஃபீஸ்-இல் வரலாறு படைத்துள்ளது.
டாம் ஹாலண்ட் நடித்த இந்தப் படம், தொடக்க வார இறுதியில் இந்தியாவில் ரூ. 300 கோடி மொத்த வசூலை கடந்த முதல் ஹாலிவுட் திரைப்படம் என்ற பெருமையை பெற்றது. மேலும், ரிலீசான நான்கே நாட்களில் ரூ. 250 கோடி நிகர வசூல் என்ற இலக்கையும் கடந்துள்ளது.
மார்வெல்-இன் பிரம்மாண்ட வெற்றிப் படம், தொடக்க வார இறுதியில் வசூலை வாரி குவித்தது. சனிக்கிழமையன்று இந்தியாவில் ஒரு ஹாலிவுட் திரைப்படம் பெற்ற அதிகபட்ச ஒரு நாள் வசூல் என்ற புதிய சாதனையை படைத்ததுடன், நேற்று (ஞாயிற்றுக்கிழமை) அதைவிட சிறப்பாக செயல்பட்டது.
இந்தப் படம், பல பெரிய பாலிவுட் படங்களின் முதல் வார வசூலையும் முறியடித்துள்ளது. இது இந்திய ரசிகர்களிடையே ஸ்பைடர்மேன் சீரிஸ் மற்றும் மார்வெல் திரைப்படங்களின் பெரும் பிரபலத்தை காட்டுகிறது. வலுவான பாராட்டுக்களால், இப்படம் திரையரங்குகளில் தனது சிறப்பான ஓட்டத்தைத் தொடரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
சாக்னில்க் மதிப்பீடுகளின்படி, 'ஸ்பைடர்-மேன்: பிராண்ட் நியூ டே' திரைப்படம் நான்காம் நாளில் 18,051 காட்சிகளில் இருந்து நிகரமாக ரூ.76 கோடி வசூலித்துள்ளது. இது சனிக்கிழமை வசூலித்த ரூ.70.25 கோடியை விட 8.2% அதிகமாகும்.
இதன் மூலம் இப்படத்தின் இந்திய நிகர வசூல் ரூ. 256.20 கோடியாகவும், மொத்த வசூல் ரூ. 306.37 கோடியாகவும் உயர்ந்துள்ளது. நேற்று (ஞாயிற்றுக்கிழமை) முழுவதும், இந்தப் படம் அனைத்து முக்கிய மொழி பதிப்புகளிலும் அரங்கம் நிறைந்த காட்சிகளாக வரவேற்பை பெற்றது.
ஆங்கில பதிப்பே மிகப்பெரிய பங்களிப்பாளராக திகழ்ந்து, 67% ஒட்டுமொத்த இருக்கைகள் நிரம்பிய நிலையில் ரூ. 40 கோடி வருவாய் ஈட்டியது.
இந்தி பதிப்பு 29 கோடி ரூபாய் வசூலித்து, 95% அரங்கு நிரம்பலைப் பதிவுசெய்ததன் மூலம், மிகவும் சிறப்பாகச் செயல்பட்ட மொழிமாற்றுப் பதிப்பாகத் திகழ்கிறது. தென்னிந்தியப் பதிப்புகளில், தமிழ் பதிப்பு 82% இருக்கை நிரம்பலுடன் ரூ. 3.55 கோடியும், தெலுங்கு பதிப்பு 57% இருக்கை நிரம்பலுடன் ரூ. 3.25 கோடியும் வசூலித்தன. கன்னட மற்றும் மலையாளப் பதிப்புகள் தலா ரூ. 10 லட்சம் பங்களித்தன.
டெஸ்டின் டேனியல் கிரெட்டன் இயக்கிய ' ஸ்பைடர்-மேன்: பிராண்ட் நியூ டே' திரைப்படம், உலகம் பீட்டர் பார்க்கரின் அடையாளத்தை மறந்த பிறகு, அவன் தன் வாழ்க்கையை மீண்டும் கட்டமைக்க முயற்சிப்பதை விவரிக்கிறது. ஸ்பைடர்-மேனாக நியூ யார்க்கை பாதுகாத்து வரும் அவன், எல்லாவற்றையும் மாற்றும் ஒரு ஆபத்தான புதிய எதிரியை எதிர்கொள்கிறான்.
இந்தப் படத்தில் டாம் ஹாலண்ட், ஜெண்டயா, ஜேக்கப் படலோன், ஜான் பெர்ன்தால் மற்றும் சேடி சிங்க் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.